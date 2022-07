Stranger Things 4, record per Netflix: oltre 1 miliardo di ore di visualizzazioni

La quarta stagione di Stranger Things ha già ottenuto un record assoluto per Netflix: con un miliardo di ore in streaming è seconda solo a Squid Game.

Grazie alla quarta stagione, Stranger Things è appena diventato il secondo show Netflix in assoluto a superare il miliardo di ore di visualizzazione. Il record: da quando la prima puntata della nuova stagione è uscita il 23 maggio, gli spettatori hanno trascorso un totale di 1,15 miliardi di ore a guardare i nove episodi in questione.

Stranger Things:

Questo rende Stranger Things 4 la seconda stagione Netflix più vista in assoluto, dopo Squid Game nel 2021, ma la prima in lingua inglese. Questo fine settimana lo show è stato nella Top 10 di Netflix in 93 paesi diversi, secondo quanto rivelato dalla piattaforma streaming. Pensate che la serie ha totalizzato 781 milioni di ore di visione soltanto nelle prime tre settimane dopo l'uscita delle prime sette puntate.

Il successo del quarto capitolo della saga ha anche rilanciato le tre stagioni precedenti, con visualizzazioni dai numeri altissimi se si pensa che questi episodi sono usciti molti anni fa. Solo per fare un esempio, nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio: la prima stagione dello show ha fatto segnare 34,47 milioni di ore di visualizzazioni, la stagione 2 30,36 milioni e la terza, 30,28 milioni.

Stranger Things 4: Joseph Quinn con Maya Hawke e Joe Keery in una scena

Stranger Things 4, nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio, ha dominato Netflix con tutte e quattro le stagioni dello show con Millie Bobby Brown, occupando quattro tra le prime sei posizioni, intervallate soltanto da The Umbrella Academy, al secondo posto con 87.98 milioni di ore di visualizzazione.