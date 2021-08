Stranger Things 4 sarà "più epico e cinematografico", promette Shawn Levy

Il produttore di Stranger Things, Shawn Levy, promette una quarta stagione più epica e cinematografica, mentre i fan contano i giorni che li separano dall'arrivo su Netflix dei nuovi episodi.

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo in una scena della terza stagione

L'attesa per l'arrivo di Stranger Things 4 si prolunga ormai da due anni. La lavorazione dei nuovi episodi è ormai in dirittura d'arrivo nonostante i ritardi e un incendio sviluppatosi di recente sul set. Il produttore Shawn Levy rassicura i fan rivelando a /Film che ormai ci siamo quasi:

"La nuova stagione sarà più adulta e matura. Sarà una narrazione epica. La storia ruota ancora attorno ai personaggi, ma stavolta il respiro sarà più epico e cinematografico rispetto alle prime tre stagioni".

Con un respiro decisamente più internazionale, le riprese di Stranger Things 4 si sono tenute in Georgia, Lituania e New Mexico. le prime foto dal set hanno mostrato il personaggio del Capo della Polizia di Hawkins Jim Hopper vivo e vegeto in quello che sembra un campo di prigionia russo.

La quarta stagione riprenderà la storia da dove si era interrotta, svelando quanto accaduto a Hopper, il personaggio interpretato da David Harbour. Joyce (Winona Ryder) ha lasciato la città di Indiana insieme ai suoi figli (Charlie Heaton, Noah Schnapp) e a Undici (Millie Bobby Brown) per iniziare una nuova vita, convinta che lo sceriffo sia morto durante l'esplosione avvenuta nel laboratorio sovietico.

La data di uscita della quarta stagione di Stranger Things verrà annunciata nelle prossime settimane.