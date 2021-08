Stranger Things 4: in arrivo delle novità sui nuovi episodi, mentre sul set scoppia un piccolo incendio

Le riprese di Stranger Things 4 stanno per concludersi, ma il lavoro sul set potrebbe subire dei ritardi a causa di un incendio avvenuto ad Albuquerque, in New Mexico.

Il dipartimento dei vigili del fuoco è intervenuto prontamente e nessuno è rimasto ferito e nelle fiamme sembra sia stato danneggiato solo un vecchio edificio, non le scenografie usate per lo show.

Le autorità hanno spiegato di aver ricevuto una chiamata d'emergenza e di aver inviato un'unità presso i Netflix studios per spegnere le fiamme, che sono state controllate rapidamente.

Prima dell'incidente il lavoro sul set della quarta stagione di Stranger Things sembra dovesse concludersi in meno di due settimane, come confermato dal produttore Shawn Levy in una recente intervista. Intervistato da Collider, ha infatti dichiarato di aver recentemente trascorso del tempo con i fratelli Duffer. Levy ha aggiunto: "Non abbiamo ancora finito le riprese. Le finiremo a breve". Il produttore ha inoltre anticipato che entro il 13 agosto, data in cui debutterà nelle sale americane Free Guy, verrà probabilmente diffuso un nuovo teaser che svelerà la data di uscita delle puntate inedite. Per la conclusione delle riprese, infatti, verrà condiviso del materiale inedito con i fan.

Il cast e la troupe sono stati impegnati in Georgia, Lituania e New Mexico e Levy ha assicurato che sarà una stagione visivamente e narrativamente davvero ambiziosa, che supererà il livello raggiunto dalle precedenti.

La quarta stagione di Stranger Things riprenderà la storia da dove si era interrotta, svelando quanto accaduto a Hopper, il personaggio interpretato da David Harbour. Joyce (Winona Ryder) ha lasciato la città di Indiana insieme ai suoi figli (Charlie Heaton, Noah Schnapp) e a Undici (Millie Bobby Brown) per iniziare una nuova vita, convinta che lo sceriffo sia morto durante l'esplosione avvenuta nel laboratorio sovietico.