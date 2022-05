Stranger Things 4: l'omaggio a Nightmare - Dal profondo nella notte nell'episodio di Robert Englund

La scelta di Stranger Tthings 4 di omaggiare il cult horror Nightmare - Dal profondo della notte nell'episodio di Robert Englund ha radici molto lontane. Ben prima che uno dei suoi creatori, Matt Duffer, vedesse il film del 1984 capostipite di un fortunato franchise la sua babysitter in Nord Carolina gli aveva raccontato la leggenda del mostro con l'artiglio al posto della mano Freddy Krueger che invadeva i sogni dei ragazzini. All'epoca Duffer aveva solo tre anni.

Stranger Things 4

"Ancora oggi mi chiedo 'Aspetta, perché me lo stava dicendo?'" dice Duffer, ridendo. non meraviglia il fatto che Matt, insieme al fratello gemello Ross, una volta cresciuto abbia realizzato uno show chiamato Stranger Things, un viaggio nella nostalgia degli anni '80 supportato da Netflix, che ne ha favorito la creazione.

Come spiega Duffer, per la quarta stagione, disponibile sullo streamer dal 27 maggio, "volevamo davvero fare paura ed esplorare i tipi di cattivi che ci hanno scosso di più quando eravamo bambini".

Il risultato è Vecna, un formidabile nemico che opera dalla realtà alternativa del Sottosopra uccidendo adolescenti. Gli occhi vengono risucchiati nella testa delle vittime, le ossa vengono incrinate e frantumate, i corpi vengono spezzettati.

Vecna è stata in lavorazione a lungo. Nel frattempo i giovani abitanti di Hawkins, Indiana, hanno affrontato nemici del calibro del Demogorgone e del Mostro Ombra, il Mind Flayer. Ross Duffer ricorda quando, a metà della stesura della prima stagione, Netflix ha chiesto ai creatori: "Ehi, ragazzi, potete spiegarci questa mitologia?" I Duffer hanno fornito ai produttori un documento di 25 pagine che spiegava tutto, incluso il fatto che il nuovo cattivo facesse parte della svolta finale che conduceva alla quinta e ultima stagione. "Abbiamo sempre avuto in mente una versione di dove stiamo andando con Vecna, ma l'abbiamo volutamente lasciata un po' sfocata in modo da poter scoprire le cose strada facendo."

Vecna ​​mutua il nome da una creatura di "Dungeons & Dragons" e il tema del gioco è parte integrante della trama della quarta stagione, ma ha anche molto a che vedere con i mostri leggendari che hanno instillato paura nei Duffer da piccoli. Freddy Kruger in primis.

Nightmare 3 - I guerrieri del sogno è un riferimento importante in questa stagione e la star della serie di film degli anni '80, Robert Englund, ha un importante ruolo di supporto nei panni di un killer incarcerato collegato a Vecna. Matt Duffer spiega, inoltre, di aver usato anche Pinhead da Hellraiser di Clive Barker e Pennywise di Tim Curry dalla miniserie originale It come influenze: "Avevo già paura dei clown. Mia madre è stata in camera da letto per due settimane finché non mi addormentavo."

Stranger Things, David Harbour sa come finirà la serie Netflix: "Porterò il segreto nella tomba"

Come rivela la nostra recensione di Stranger Things 4, sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze di quanto accaduto, il gruppo di amici viene separato per la prima volta e si trova costretto ad affrontare le complessità del liceo. In questo delicato momento, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Le prime quattro stagioni di Stranger Things sono attualmente disponibili per lo streaming su Netflix.