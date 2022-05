Stranger Things, David Harbour sa come finirà la serie Netflix: "Porterò il segreto nella tomba"

Il livello di segretezza del cast e la crew di Stranger Things è davvero altissimo, tanto che nessuno sa granché su un bel po' di cose... Ma a quanto pare David Harbour sa come si concluderà lo show.

Se nemmeno Netflix sa di cosa potrebbe trattare il potenziale spin-off di Stranger Things a cui stanno pensando i fratelli Duffer (ma Finn Wolfhard lo ha indovinato!), David Harbour sa persino cosa accadrà al termine della serie.

A rivelarlo è stato lo stesso interprete di Hopper in una recente intervista con Variety, nella quale ha ammesso di aver esasperato i creatori della serie affinché glielo dicessero.

"Penso che vari da persona a persona, da personaggio a personaggio, e io sono talmente un rompiscatole che credo di averglielo fatto rivelare" ha spiegato "Continuavo a chiedergli 'Cosa succede a Hopper? Riuscirà a sopravvivere o morirà?'. E adesso so che succede, e vi posso dire che è piuttosto commovente e davvero bello".

E sul perché, probabilmente, gli è stato concesso di sapere cosa sarebbe accaduto: "Credo che ne avessi bisogno per le riprese, per sapere dove arriva e per quali ragioni. Credo ci sia una sorta di morale, o comunque uno storytelling responsabile, in ciò che stanno facendo i Duffer".

"Ad esempio, c'è una ragione se Bob muore nella seconda stagione. Lui è troppo innocente. Non puoi andare da un mostro e dire 'Allontanati da me, vai via' [e sperare di sopravvivere]. Non puoi essere quel tipo di persona a questo mondo o farai una brutta fine" elabora "Per cui credo che ci sia una certa responsabilità nel destino di Hopper, che non vedo l'ora di mostrare, e di cui dovevo essere consapevole per poterla rappresentare al meglio".

Ma se sperate che vi possa dire altro al riguardo... "Mi porterò il segreto nella tomba, ve lo prometto. È davvero roba grossa!".

Vorrà dire che, come sempre, dovremo attendere per scoprirlo.

Intanto, vi ricordiamo che la prima parte della quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix, mentre la seconda arriverà il 1 luglio. Non abbiamo ancora una finestra di lancio per la quinta e ultima stagione.