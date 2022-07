Stranger Things 4, Joseph Quinn è stato 'salvato' all'ufficio immigrazione da un fan della serie

Joseph Quinn, star di Stranger Things 4 con il ruolo di Eddie, ha svelato che è stato bloccato in aeroporto dai responsabili del Controllo dell'Immigrazione.

L'attore ha infatti rischiato di non arrivare in tempo negli studi del talk show di Jimmy Fallon di cui doveva essere ospite.

L'attore Joseph Quinn, che ha conquistato il pubblico di Stranger Things, ha raccontato che è arrivato in aeroporto ed è stato bloccato ai controlli: "Non sono quasi riuscito ad arrivare in tempo. Mi hanno portato in una stanza che era una specie di prigione e mi hanno chiesto di aspettare per 20 minuti, poi mi hanno chiamato a questa scrivania dove un tizio mi ha chiesto 'Cosa deve fare negli Stati Uniti?'. Ho risposto: 'In realtà sono qui per incontrare Jimmy Fallon al The Tonight Show'. E non mi ha creduto".

La situazione con l'ufficio immigrazione poteva rischiare di diventare complicata, ma per fortuna tra gli agenti in servizio c'era un fan della serie dei fratelli Duffer: "Uno dei suoi colleghi l'ha guardato, ha guardato me, e ha detto 'Lascia stare Eddie!'. E poi il collega ha detto 'Lui è Eddie di Stranger Things!'".

L'agente che stava facendo i controlli ha quindi posto una domanda specifica: "Mi ha chiesto: 'Ritornerai nella prossima stagione?'. Io ho detto 'Non lo so' e lui ha replicato 'Ti conviene tornare!' e mi ha riconsegnato il passaporto".

Quinn, durante il talk show, ha quindi parlato dei suoi problemi con l'accento americano, situazione che aveva portato l'attore britannico anche a vivere dei momenti di panico, e Fallon lo ha messo alla prova facendogli recitare alcune battute di Eddie come se il personaggio fosse australiano o di varie altre parti del mondo.