Stranger Things 4: le foto dal set anticipano un evento sconvolgente nel Cimitero di Hawkins

Nuove foto dal set di Stranger Things 4 circolate sui social media avrebbero anticipato un evento sconvolgente che si colloca al Cimitero di Hawkins. A pubblicare le foto in questione è lo stesso account Twitter ufficiale della serie Netflix, lasciando intendere che le riprese stanno ormai per concludersi.

Nel post si legge: "Qualcosa di sconvolgente sta succedendo nel Cimitero di Hawkins. Questa potrebbe essere una delle ultime scene della stagione".

Le foto sono avvolte nel mistero, ma il fatto che la scena in questione si svolga al Cimitero lascerebbe pensare alla morte di uno dei personaggi principali dello show. in una delle foto vediamo i personaggi di Jonathan Byers (Charlie Heaton) e Nancy Wheeler (Natalia Dyer) impegnati a leggere un foglio che tiene in mano Jonathan dopo essersi appartati in un angolo del cimitero.

Le immagini diffuse dall'account di Stranger Things anticiperebbero, dunque, un evento luttuoso. A febbraio, la star dello show Finn Wolfhard ha anticipato che la quarta stagione di Stranger Things sarà la più cupa:

Stranger Things 4, teorie e ipotesi: cosa aspettarci dalla quarta stagione?

"Ogni stagione è più cupa della precedente. Con la terza stagione ho pensato, 'Questa è la stagione più cupa di sempre - topi che esplodono e tutto il resto'. Ma questa stagione ha superato ogni limite. Ogni volta si alza l'asticella, ogni volta diventa più eccitante, cupa e drammatica. Non vedo l'ora che il pubblico possa vedere i nuovi episodi."

In attesa di conoscere la data di arrivo della quarta stagione di Stranger Things su Netflix, ricordiamo che le prime tre stagioni sono disponibili sulla piattaforma streaming.