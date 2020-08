Stranger Things 4, riprese in pausa e Gaten Matarazzo ha un lavoro estivo in "incognito"

Le riprese di Stranger Things 4 sono attualmente in pausa e Gaten Matarazzo, interprete di Dustin nella serie, è impegnato in queste settimane con un lavoro estivo.

A rivelarlo le fonti di The Hollywood Reporter che hanno confermato in che modo il diciassettenne sta trascorrendo queste settimane.

Gaten Matarazzo sta infatti lavorando insieme ad alcuni membri della sua famiglia in un ristorante situato a Long Beach Island, consegnando cibo.

Alcuni fan di Stranger Things hanno notato il giovane nel locale nonostante indossasse un cappello e avesse parte del volto coperto dalla maschera protettiva che indossa in linea con le indicazioni delle autorità.

Un portavoce dell'attore ha ora confermato alla rivista che il giovane attore ha deciso di lavorare per trascorrere in modo produttivo le sue giornate. Gaten Matarazzo e i suoi giovani colleghi, se tutto andrà come previsto dalla produzione, potrebbe tornare sul set tra qualche settimana, a settembre, per completare il lavoro previsto sulla quarta stagione della serie Netflix creata dai fratelli Duffer.