Strange World arriva su Disney+ prima del previsto dopo il flop al box-office

Il nuovo film targato Walt Disney Animation Studios Strange World è pronto ad arrivare sulla piattaforma di streaming dopo una permanenza in sala non particolarmente positiva.

Il sessantunesimo film animato della Disney, Strange World - Un mondo misterioso, potrebbe costare alla major una perdita di ben 100 milioni di dollari. Il film ha incassato soltanto 53,5 milioni di dollari dopo tre settimane dall'uscita ed è stato considerato un flop al box office.

Sono stati in molti a incolpare la scarsa attività di marketing e l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever come fattori scatenanti di questo flop. Visto com'è andata l'uscita in sala, non stupisce la notizia dell'arrivo anticipato del film in streaming. Strange World uscirà, infatti, il 23 dicembre su Disney+.

Strange World: Jake Gyllenhaal non ricordava di aver già lavorato con Dennis Quaid

Qui trovate la nostra recensione di Strange World - Un mondo misterioso. Al centro di Strange Worlddella storia troviamo Searcher Clade (Jake Gyllenhaal) e Jaeger Clade (Dennis Quaid) lavorare insieme per salvare il loro pianeta. Sono padre e figlio e il loro legame risulta fondamentale dall'inizio alla fine della storia. Nella versione italiana, Marco Bocci e Francesco Pannofino prestano le proprie voci rispettivamente a Searcher Clade, un padre di famiglia che si trova fuori dal suo ambiente in una missione imprevedibile, e all'incredibile esploratore e figlio di Searcher, Jaeger.