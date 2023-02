Strange World - Un mondo misterioso in blu-ray, la recensione: una coloratissima magia Disney

Un prodotto di animazione targato Disney, ricco di azione e avventura, ma capace attraverso una vicenda spettacolare di parlare anche di emergenza ecologica e della complessità di un rapporto padre-figlio. Tutto questo è Strange World - Un mondo misterioso, diretto da Don Hall e Qui Nguyen, che non ha fatto sfracelli al box-office, ma si è preso una bella rivincita sulla piattaforma Disney+ e ora cerca un ulteriore rilancio in homevideo.

Strange World - Un mondo misterioso: una sequenza

Grazie a Eagle Pictures abbiamo potuto infatti visionare il blu-ray, tra i formati disponibili il metodo decisamente più efficace per ammirare le gesta dei Clades, la famiglia di esploratori protagonista del film, le loro divergenze interne e infine il loro spettacolare e affascinante viaggio in terre inesplorate e infide, popolate da fantastiche creature. Un'avventura fantastica ed emozionante, tutta da rivivere in un ottimo blu-ray che ora andiamo ad analizzare.

Video meraviglioso per cura del dettaglio ed elettricità dei colori

Colorato, spumeggiante e iperdettagliato: come spesso capita, nei prodotti di animazione di altissimo livello come quelli Disney, il blu-ray distribuito da Eagle dà il meglio di sé e tocca i vertici del formato. Il video di Strange World - Un mondo misterioso è infatti semplicemente meraviglioso. Le immagini sono stupende per incisività del dettaglio, profondità del quadro ed energia cromatica. Ogni minimo dettaglio sui volti e sui vestiti dei personaggi, come del resto su tutte le creature della storia nonché sulle visionarie ambientazioni, è riprodotto con grande cura ed emerge deciso agli occhi dello spettatore con una chiarezza e una nitidezza da primato.

Strange World - Un mondo misterioso: un'immagine del film animato

Come detto anche l'aspetto cromatico brilla per vivacità ed elettricità: i colori sono vividi e sprigionano luminosità ed energia, con un'accurata perfezione nella descrizione di tutte le sfumature e un nero sempre profondo e compatto. Con un blu-ray che praticamente rasenta la perfezione anche per trasparenza della compressione, vien davvero da immaginare allo spettacolo di un 4K UHD, purtroppo non disponibile in Italia.

Strange World - Un Mondo Misterioso, la recensione: una grande (e umana) storia d'avventura

Audio avvincente per energia e dinamica

Strange World - Un mondo misterioso: una foto del film

Per quanto riguarda l'audio, troviamo come da copione Disney la traccia italiana in Dolby Digital Plus 7.1, che si rivela vivace e frizzante, sicuramente migliore della media di questa codifica. Naturalmente l'originale inglese in DTS HD 7.1 offre qualcosa di più in termini di dinamica, energia e microdettaglio, ma l'ascolto nella nostra lingua è avvincente. Il film è molto movimentato e ricco di momenti sonoramente importanti, e la traccia li cattura con un'attività dell'asse posteriore puntuale e precisa, nonché una buona spazialità di insieme, corroborata da un soddisfacente apporto dei bassi. La calda e decisa resa della colonna sonora e i dialoghi puliti e dal buon timbro completano una buona traccia, mentre quella originale come giudizio viaggia sicuramente sull'ottimo.

Strange World: perché è il Classico Disney perfetto per la Generazione Z

Strange World - Un mondo misterioso: una scena del film animato

Gli extra: un'ora di materiale tutta da gustare

Strange World - Un mondo misterioso: un'immagine

Sorprende in modo positivo anche il reparto extra, con circa un'ora di contributi. Si comincia con Anatomia di una scena (23' e mezzo), che descrive l'affascinante realizzazione di una delle sequenze chiave e visivamente più sbalorditive del film, svelando il processo di costruzione dell'animazione digitale moderna e la vena creativa dei Walt Disney Animation Studios. Si prosegue poi con Scienza misteriosa (14'), featurette nella quale l'attore Jaboukie Young-White (che dà la voce a Ethan Clade) parla di come ci si è ispirati alla vera scienza e in particolare alla biologia per la storia del film. Troviamo poi Creare una creature (6'), dedicato a tutte le strane creature che si incontrano nel film nel viaggio sotto Avalonia, e I segreti nascosti del mondo misterioso (5' e mezzo), uno sguardo divertente a sorprese, riferimenti, personaggi e chicche nascoste nel film. Si conclude con Clip eliminate (2'), in pratica dei divertenti fuoriscena, e con quattro scene tagliate per un totale di quasi 12 minuti.