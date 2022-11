Strange World: Jake Gyllenhaal non ricordava di aver già lavorato Dennis Quaid

Siete sicuri che Jake Gyllenhaal e Dennis Quaid abbiano interpretato i ruoli di padre e figlio per la prima volta in Strange World? Non è così, e non preoccupatevi per eventuali vuoti di memoria, perché non siete affatto gli unici ad averlo dimenticato.

Durante un'esilarante intervista con con Yahoo Entertainment, quando l'intervistatore ha ricordato a Jake Gyllenhaal di aver recitato in precedenza al fianco di Dennis Quaid, precisamente in The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, la sua reazione totalmente genuina ha tolto ogni dubbio sulla sua poca memoria. Sembra proprio che l'attore non avesse alcun ricordo del precedente lavoro con lui, non avendolo neanche riconosciuto, e ottenendo dal collega di Strange World una precisazione: "E' la prima volta che stiamo nella stessa stanza insieme".

Al centro di Strange World - Un mondo misterioso, il nuovo lungometraggio targato Disney, vediamo Searcher Clade (Gyllenhaal) e Jaeger Clade (Quaid) lavorare insieme per salvare il loro pianeta. Sono padre e figlio e il loro legame risulta fondamentale dall'inizio alla fine della storia.