Strange World: un'insegnante della Florida è indagata per aver mostrato il film, che ha un personaggio gay

Un'insegnante della Florida è sotto indagine per aver mostrato ai suoi studenti il film Disney Strange World, a causa della presenza di un personaggio gay.

La giovane è stata infatti accusata di aver scelto il lungometraggio animato per "indottrinare" i suoi studenti.

La ricostruzione di quanto accaduto

Jenna Barbee ha voluto raccontare quanto accaduto con un video su TikTok in cui spiega perché il Dipartimento dell'Educazione della Florida sta indagando su di lei.

La giovane ha raccontato che ha scelto Strange World - Un mondo misterioso per mostrarlo ai suoi studenti dopo una mattina trascorsa a fare dei test: "Ho pensato fosse un momento grandioso per permettergli di fare una pausa mostrando un film legato a quello che stavamo imparando a scuola... Ho scelto questo film perché è legato al nostro curriculum".

Nel filmato Jenna spiega infatti che stava parlando con i suoi studenti dell'ecosistema, del modo in cui la natura e l'uomo interagiscono e dell'impatto delle persone sulla Terra.

Barbee sostiene che il film non è affatto stato scelto per "indottrinare" i suoi studenti e ha sottolineato che è presente una scena di meno di due minuti in cui un personaggio parla della cotta che ha per un altro giovane, essendo apertamente gay. L'insegnante non ha dato particolare importanza a quel momento perché l'ha ritenuto un passaggio senza alcun secondo fine e comunque rappresentativo della vita delle realtà in cui vivono i suoi studenti.

Barbee, inoltre, ha confermato che aveva i permessi dei genitori per mostrare il film ed è stata Shannon Rodriguez, membro dell'Hernando County School District Board e madre di uno degli studenti a "denunciarla". La lamentela è legata al provvedimento Don't Say Gay del governatore della Florida Ron DeSantis, che prevede di limitare le conversazioni riguardanti l'orientamento sessuale e l'identità di genere nelle scuole.

Barbee ha sottolineato che quando hanno presentato il proprio caso ai membri del consiglio la situazione è stata poco equa: "Un membro del consiglio scolastico, una persona eletta, che dovrebbe essere imparziale, può sostenere al pubblico che è cristiana e che Dio l'ha fatta eleggere nel consiglio, tuttavia viene considerato indottrinamento il fatto che io abbia mostrato un film Disney".

Rodriguez ha invece sostenuto: "Non è il lavoro di un'insegnante imporre ciò in cui crede su un bambino: dal punto di vista religioso, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, di tutto questo. Ma permettendo film come questo si aiuta gli insegnanti ad aprire la porta a conversazioni che non hanno posto nelle nostre aule scolastiche. Essendo una leader in questa comunità non permetterò a questa minoranza di infiltrarsi nelle nostre scuole... Dio mi ha messa qui".

Il distretto scolastico ha rilasciato un comunicato dichiarando: "Ieri è stato mostrato il film Disney Strange World nella classe di vostro figlio. Nonostante non sia la parte principale della trama, alcune parti della storia coinvolgono un personaggio maschile che prova dei sentimenti per un altro personaggio maschile e li esprime. In futuro questo film non verrà mostrato. L'amministrazione scolastica e il Professional Standards Department stanno attualmente verificando la questione per capire se è necessario prendere altri provvedimenti". Jenna, nel suo video, ha sostenuto che i bambini non avessero prestato particolare attenzione alla scena e non avevano espresso dubbi o perplessità, subendo invece potenziali traumi dalla scelta di interrogarli uno a uno durante le indagini in corso.

Barbee ha quindi invitato a guardare Strange World, non per pensare alle tematiche LGBTQ, ma per imparare qualcosa sulla gentilezza, sull'empatia e sul modo di interagire con gli altri.