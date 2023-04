Strange Way Of Life: Pedro Pascal e Ethan Hawke nel primo trailer del film di Almodóvar

Mubi ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Strange Way Of Life, che vede protagonisti Pedro Pascal e Ethan Hawke e per la regia di Pedro Almodóvar. La pellicola farà il suo esordio al prossimo Festival di Cannes.

Il western, girato nel sud della Spagna, è la seconda produzione in lingua inglese di Almodóvar dopo The Human Voice, interpretato da Tilda Swinton nel 2020.

Il corto debutterà fuori concorso al Festival di Cannes di quest'anno, che si terrà dal 16 al 27 maggio. La proiezione di Strange Way of Life sarà seguita da una conversazione con Almodóvar e il suo gruppo di collaboratori.

La sinossi fornita da Almodóvar e pubblicata dal festival recita: "Un uomo attraversa a cavallo il deserto che lo separa da Bitter Creek. Viene a far visita allo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, sia lo sceriffo che Silva, il cowboy che gli va incontro, lavoravano insieme come sicari. Silva lo va a trovare con la scusa di ritrovare l'amico di gioventù e in effetti i due festeggiano il loro incontro, ma il mattino dopo lo sceriffo Jake gli dice che il motivo del suo viaggio non è quello di ripercorrere la strada dei ricordi della loro vecchia amicizia".

"Non posso aggiungere altro per non svelare tutte le sorprese della sceneggiatura", ha aggiunto il regista. "Lo 'strano modo di vivere' a cui si riferisce il titolo allude al famoso fado di Amalia Rodrigues, il cui testo suggerisce che non c'è esistenza più strana di quella che si vive voltando le spalle ai propri desideri".

Oltre a Hawke e Pascal, fanno parte del cast anche Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto e Daniela Medina. Le musiche sono composte da Alberto Iglesias.