Ethan Hawke svela una foto dal set del western queer di Pedro Almodovar Strange Way of Life

Ethan Hawke a cavallo sul set spagnolo del nuovo film di Pedro Almodovar, il western queer Strange Way of Life, con Pedro Pascal.

Ethan Hawke di nuovo a cavallo per recitare nel period western di Pedro Almodóvar, Strange Way of Life, che lo stesso autore definisce la "risposta a Brokeback Mountain",. Hawke ha svelato una foto dl set del film in cui troveremo anche Pedro Pascal.

Strange Way of Life, cortometraggio di 30 minuti, verrà girato ad agosto nel deserto dell'Almería, in Spagna, location usata da Sergio Leone per il suo Il buono, il brutto, il cattivo.

Ethan Hawke interpreta Jake, uno sceriffo locale incaricato di catturare il pistolero Silva, interpretato da Pedro Pascal. I due non si vedono da 25 anni "quindi uno di loro viaggia attraverso il deserto per trovare l'altro", ha detto in esclusiva Almodóvar a Eric Kohn di IndieWire. "Ci sarà una resa dei conti tra loro, ma in realtà la storia è molto intima".

Mentre Almodóvar non ha fornito dettagli sulla natura romantica del film, l'autore di Madri parallele ha specificato che "la mascolinità è uno dei temi" contestati dal film. Pedro Almodóvar era originariamente in trattative per dirigere Brokeback Mountain, discusso western gay con Jake Gyllenhaal e Heath Ledger. Alla fine la regia del progetto è andata ad Ang Lee.

"Penso che Ang Lee abbia fatto un film meraviglioso, ma non ho mai creduto che mi avrebbero dato completa libertà e indipendenza per fare ciò che volevo", ha detto Almodóvar a IndieWire. "Nessuno me l'ha detto - hanno detto: 'Puoi fare quello che vuoi', ma sapevo che c'era un limite".

Ethan Hawke, approdato in Spagna per allenarsi a cavalcare, in precedenza ha recitato nei western The Kid, I Magnifici Sette e Nella valle della violenza.

"Nella storia dei film di genere c'è l'Hollywood Western, e questa è una cosa, ma c'è anche il western a basso budget", ha spiegato Hawke a NYLON nel 2016. "Ho detto: 'Riportiamo in vita lo Spaghetti Western!' Per me, per poter essere in un film come I magnifici sette, un film che viene proiettato in tutti i centri commerciali in tutta l'America, dove posso essere un attore drammatico, dove non devo indossare un mantello, posso essere un essere umano - questo per me è molto gratificante2.