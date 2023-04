Cannes 2023: Strange Way of Life di Pedro Almodóvar sarà presentato alla 76° edizione del Festival

Il nuovo film di Pedro Almodóvar, intitolato Strange Way of Life, sarà presentato in Selezione Ufficiale al prossimo Festival di Cannes.

Strange Way of Life di Pedro Almodóvar sarà presentato in Selezione Ufficiale al Festival di Cannes 2023: secondo quanto rivelato nelle ultime ore da un comunicato stampa ufficiale, la pellicola sarà mostrata in anteprima mondiale alla presenza del regista spagnolo e dei due attori protagonisti, Ethan Hawke e Pedro Pascal.

Il film è un Western girato nel sud della Spagna ed è il secondo progetto in lingua inglese della carriera di Almodóvar, dopo The Human Voice nel 2020 con protagonista Tilda Swinton. La proiezione sarà seguita da una conversazione con lo stesso cineasta spagnolo e con la troupe cinematografica della pellicola.

Strange Way of life: Ethan Hawke e Pedro Pascal si stringono la mano

Il regista ha usato le seguenti parole per descrivere Strange Way of Life: "Un uomo attraversa a cavallo il deserto che lo separa da Bitter Creek. Viene a trovare lo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, sia lo sceriffo che Silva, l'allevatore che gli va incontro, lavoravano insieme come sicari. Silva lo visita con la scusa di ricongiungersi con il suo amico della sua giovinezza, e in effetti celebrano il loro incontro, ma la mattina dopo lo sceriffo Jake gli dice che il motivo del suo viaggio non è quello di ripercorrere il viale dei ricordi della loro vecchia amicizia."

"Non devo aggiungere altro per non svelare tutte le sorprese della sceneggiatura. 'Lo strano modo di vivere' cui fa riferimento il titolo allude al celebre fado di Amalia Rodrigues, le cui liriche suggeriscono che non esiste esistenza più strana di quella vissuta voltando le spalle ai propri desideri."