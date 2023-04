Strange Way of Life: Ethan Hawke e Pedro Pascal pistoleri queer nel poster del corto MUBI

Il cortometraggio di Pedro Almodóvar, dopo la presentazione in anteprima a Cannes, sarà distribuito da MUBI anche in Italia.

MUBI ha diffuso in rete il nuovo poster ufficiale di Strange Way of Life, il cortometraggio diretto da Pedro Almodóvar con protagonista la coppia composta da Ethan Hawke e Pedro Pascal, per la prima volta insieme sul grande schermo.

Dopo la presentazione ufficiale al prossimo Festival di Cannes, nella sezione Fuori Concorso, il corto sarà distribuito sulla piattaforma MUBI, anche in Italia, prossimamente.

Strange Way of Life è un western girato nel sud della Spagna e si tratta del secondo progetto in lingua inglese della carriera di Almodóvar, dopo The Human Voice nel 2020 con protagonista Tilda Swinton (anch'esso un cortometraggio).

Pedro Almodóvar ha precedentemente descritto Strange Way of Life come un "western queer nel senso che ci sono due uomini che si amano e hanno un comportamento opposto a quel tipo di situazione". Il regista ha anche aggiunto che il corto è la sua risposta a I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee. All'epoca, Almodóvar era stato in trattative per dirigere la pellicola con Jake Gyllenhaal e Heath Ledger uscita nel 2004 e valsa a Lee l'Oscar per la Miglior regia.