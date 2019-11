Storia di un matrimonio, tutti i cinema dove vedere il film Netflix con Scarlett Johansson e Adam Driver

Storia di un matrimonio arriverà presto in sala ed ecco l' elenco di cinema, in Italia, in cui poter vedere, dal 18 al 20 novembre, l'ultimo film di Noah Baumbach con Scarlett Johansson e Adam Driver. Prima che arrivi su Netflix il prossimo 6 dicembre.

Tra i titoli più osannati durante l'ultima Mostra del Cinema di Venezia (qui la nostra recensione di Storia di un matrimonio), secondo molti sarà uno dei protagonisti della prossima notte degli Oscar 2020, anche grazie alle due intense interpretazioni di Scarlett Johansson e Adam Driver. Ma intanto Storia di un matrimonio è soprattutto un racconto semi-autobiografico, quello del regista Noah Baumbach alle prese con le conseguenze del divorzio.

Protagonista del film è una coppia alle prese con un difficile divorzio: Charlie (Adam Driver), regista di teatro, e sua moglie Nicole (Scarlett Johansson), si confrontano in un estenuante divorzio che li porta sempre più ad allontanarsi. Lo scontro, reso ancora più difficile dai rispettivi rappresentanti legali, li spingerà ad analizzare i propri problemi personali e creativi. Storia di un matrimonio arriverà su Netflix, per tutti gli abbonati, a partire dal prossimo 6 dicembre, ma intanto, per chiunque volesse, sarà anche al cinema, portato dalla Cineteca di Bologna, la stessa che ha distribuito anche The Irishman di Martin Scorsese.

Ecco l'elenco delle sale italiane in cui gustare il film: