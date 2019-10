Storia di un matrimonio: un nuovo trailer del film con Adam Driver e Scarlett Johansson

Storia di un matrimonio, di cui è stato diffuso il nuovo trailer, è il nuovo progetto diretto da Noah Baumbach con protagonisti Adam Driver e Scarlett Johansson.

Nel video promozionale del film, in arrivo il 6 dicembre sulla piattaforma di Netflix e in alcune sale cinematografiche, la coppia elenca gli aspetti che amano del proprio partner prima di dare spazio alle conseguenze del divorzio in corso che li porta a lottare per la custodia del figlio e l'emergere di risentimenti e sofferenza.

Nel film Storia di un matrimonio (qui potete leggere la nostra recensione), diretto dal regista Noah Baumbach, Scarlett Johansson e Adam Driver hanno il ruolo di una coppia che sta attraversando un doloroso divorzio. Nel cast ci sono anche Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty, Merritt Wever, Azhy Robertson, Wallace Shawn, Martha Kelly, e Mark O'Brien.

Ecco il poster del film: