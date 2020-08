Sto pensando di finirla qui, il trailer del film Netflix di Charlie Kaufman

I'm Thinking of Ending Things, in italiano Sto pensando di finirla qui, è il titolo del nuovo film di Charlie Kaufman per la piattaforma di streaming Netflix. Vediamo insieme il primo trailer ufficiale.

Lo sceneggiatore premio Oscar di Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) ha scritto, diretto e prodotto l'adattamento dell'omonimo romanzo di Iain Reid, pellicola che potremo vedere dal 4 settembre su Netflix.

Protagonista di I'm Thinking of Ending Things una ragazza (indicata solo come Fidanzata) interpretata da Jessie Buckley, che "nonostante i dubbi sul loro rapporto, parte in viaggio con il suo nuovo ragazzo (Jesse Plemons) alla volta della fattoria di famiglia. Bloccata alla fattoria durante una tempesta di neve con la madre (Toni Collette) e il padre (David Thewlis) di Jake, la ragazza comincia a mettere in discussione tutto quello che sapeva o credeva di aver capito del suo compagno, di se stessa e del mondo", recita la sinossi ufficiale.

E considerata la strana aria che si respira per tutta la durata del trailer, chi può biasimarla?

Ma per scoprire cosa sta davvero accadendo dovremo aspettare ancora qualche settimana.

Nel cast di Sto pensando di finirla qui troviamo, oltre ai già citati interpreti, anche Jason Ralph (The Magicians), Colby Minifie (The Boys), Anthony Robert Grasso (Jessica Jones) e Teddy Coluca (The Blacklist).