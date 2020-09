Sto pensando di finirla qui: Robert Zemeckis approva lo "scherzo" del film

Robert Zemeckis viene citato per scherzo in Sto pensando di finirla qui, film che segna il ritorno di Charlie Kaufman alla regia, uscito in esclusiva su Netflix e già promosso dalla critica.

Il weekend cinematografico è stato inaugurato dal rilascio su Netflix di Sto pensando di finirla qui (I'm Thinking of Ending Things), il nuovo film di Charlie Kaufman che torna così a ricoprire il ruolo da regista a cinque anni di distanza dal suo precedente lavoro, Anomalisa. Il suo talento di scrittura, prestato a film acclamati come Se mi lasci ti cancello, non è una novità per nessuno, ecco perché in molti erano curiosi di scoprire cosa avesse da raccontare con il suo nuovo film. Le premesse per un'opera di livello c'erano tutte e, stando a quanto circolato nelle scorse ore, sembra proprio che le aspettative siano state ripagate ampiamente.

Il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Sto pensando di finirla qui - ha finora raccolto l'82% di critiche positive ed è attualmente uno degli argomenti più caldi tra tutti gli appassionati di cinema. Nonostante a dominare siano elementi drammatici e a tratti inquietanti, nel film non mancano un paio di momenti da ridere, tra cui uno che riguarda Robert Zemeckis.

Zemeckis è meglio conosciuto per aver diretto film cult come Ritorno al futuro e Forrest Gump, ma in Sto pensando di finirla qui viene accreditato per aver diretto una commedia romantica molto scadente che viene guardata all'interno del film. Insomma, un "film nel film", ed in un recente tweet, è Netflix a spiegare che Kaufman ha ottenuto il permesso di Zemeckis per inserire quel momento nel film.

true story behind the Robert Zemeckis credit in i'm thinking of ending things: Kaufman never wrote a name in the script so the assistant editor used the end credit from CONTACT as a placeholder. When Kaufman saw it he burst out laughing, and asked Zemeckis’ permission to keep it. pic.twitter.com/Bjtpam1k90 — NetflixFilm (@NetflixFilm) September 5, 2020

"La vera storia dietro il credito di Robert Zemeckis in Sto pensando di finirla qui: Kaufman non ha mai scritto un nome nella sceneggiatura, quindi l'assistente al montaggio ha usato il credito finale di Contact come segnaposto. Quando Kaufman lo vide scoppiò a ridere e chiese a Zemeckis il permesso di tenerlo".

Sto pensando di finirla qui: Jesse Plemons, Jessie Buckley in una scena del film

Ricordiamo che Sto pensando di finirla qui è interpretato da Jessie Buckley (Chernobyl), Jesse Plemons (Breaking Bad), Toni Collette (Hereditary) e David Thewlis (Wonder Woman). Ecco la sinossi del film Netflix: Nonostante i dubbi sul loro rapporto, una giovane donna (Jessie Buckley) parte in viaggio con il suo nuovo ragazzo (Jesse Plemons) alla volta della fattoria di famiglia. Bloccata alla fattoria durante una tempesta di neve con la madre (Toni Collette) e il padre (David Thewlis) di Jake, la ragazza comincia a mettere in discussione tutto quello che sapeva o credeva di aver capito del suo compagno, di se stessa e del mondo.