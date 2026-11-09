Steven Spielberg prepara il suo primo western e potrebbe avere come sfondo la Polonia

Steven Spielberg vorrebbe iniziare le riprese il prossimo anno e Kamiński sta già immaginando i paesaggi, ispirandosi anche ai luoghi della sua infanzia in Polonia.

Steven Spielberg si prepara a esplorare un territorio cinematografico che, nonostante abbia influenzato profondamente il suo immaginario, non ha mai affrontato davvero: il western. Il suo prossimo film sarà infatti il primo della carriera del regista a confrontarsi direttamente con il genere, e ad anticipare qualche dettaglio sulla lavorazione è Janusz Kamiński, storico direttore della fotografia che da oltre trent'anni accompagna Spielberg dietro la macchina da presa. Il progetto, ancora privo di titolo, potrebbe entrare in produzione già nel 2027.

Janusz Kamiński conferma il nuovo film di Spielberg

La conferma arriva da un'intervista pubblicata da The Hollywood Reporter in occasione del Visionary Cinematographer Award assegnato a Kamiński al festival Camerimage. Il direttore della fotografia, due volte premio Oscar, ha indicato proprio il western di Spielberg come il suo prossimo impegno professionale. Il regista, secondo quanto riportato, spera di poter iniziare le riprese nel corso del prossimo anno.

Steven Spielberg in uno scatto

Kamiński sta già ragionando sull'identità visiva del film, immaginando ambientazioni e atmosfere a partire dai ricordi della propria infanzia in Polonia. Un riferimento geografico che potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per la costruzione del paesaggio del West americano. "Andavamo in una regione dei Monti Sudeti, dove era tutto meraviglioso: colline ondulate che ricordavano alcune zone del Montana. La conformazione del territorio, la neve sul terreno, la nebbia", ha raccontato il cinematographer.

Non si tratta di una conferma sulle location effettive del film, ma delle suggestioni visive da cui Kamiński potrebbe partire per definire il mondo della storia. Ne emerge l'immagine di un western legato agli spazi aperti, ai rilievi e alle condizioni atmosferiche, con una componente paesaggistica destinata probabilmente ad avere un ruolo importante.

Spielberg aveva già anticipato un western senza stereotipi

Il progetto non è del tutto inaspettato. Lo scorso marzo, durante un'intervista a The Big Picture in occasione del festival SXSW, Steven Spielberg aveva già parlato di un western in fase di sviluppo, descrivendolo con entusiasmo come un film che "spacca". In quell'occasione aveva anticipato anche alcuni elementi della sua idea: ci saranno i cavalli, ma il racconto non dovrebbe affidarsi ai cliché e agli stereotipi tradizionalmente associati al genere.

Una foto di Steven Spielberg

Le parole di Kamiński sembrano ora suggerire una direzione visiva coerente con quell'intenzione, anche se al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama, sul cast o sull'ambientazione precisa.

La scelta del western rappresenta una curiosità nella filmografia di Spielberg. Il genere ha attraversato a più riprese il suo immaginario, lasciando tracce evidenti anche in The Fabelmans, ma il regista non si è mai cimentato con un'opera che possa essere considerata un western vero e proprio. Tra i suoi film, Indiana Jones e l'ultima crociata del 1989 è probabilmente quello che si avvicina maggiormente a certe atmosfere, senza però abbracciare completamente le convenzioni del genere.

Se la produzione dovesse effettivamente partire nel 2027, una possibile uscita nelle sale nel 2028 sarebbe lo scenario più immediato, anche se non esiste ancora una data ufficiale. Per il momento, le informazioni disponibili riguardano soprattutto le intenzioni del regista e il coinvolgimento di Kamiński.

Spielberg arriva a questo nuovo progetto dopo Disclosure Day, uscito nel 2026 e accolto da recensioni complessivamente discrete. Il film ha incassato 239 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra inferiore ai 300 milioni indicati come soglia di pareggio dalla fonte. Secondo l'analisi di World of Reel, si tratterebbe del terzo risultato commerciale negativo consecutivo per il regista, dopo West Side Story e The Fabelmans.

Un western non rappresenta necessariamente una scelta più semplice sul piano commerciale, soprattutto in un mercato in cui il genere non garantisce più automaticamente grandi risultati al botteghino. Spielberg, però, non sembra intenzionato a rallentare. Il regista, che compirà 80 anni il prossimo dicembre, aveva già dichiarato nel 2025 di non avere "alcuna intenzione di andare mai in pensione".

Adesso, dopo decenni trascorsi a esplorare fantascienza, avventura, drammi storici e thriller, sembra pronto a misurarsi con una delle grandi tradizioni del cinema americano. E con Kamiński al suo fianco, tra neve, nebbia e colline che ricordano il Montana, il West di Spielberg comincia già a prendere forma.