Il primo western di Spielberg ha finalmente un titolo e una storia: sarà l'adattamento del romanzo di Kevin Barry ambientato nel Montana di fine Ottocento e a rendere il progetto ancora più interessante è la collaborazione con Paul Thomas Anderson, autore della sceneggiatura.

Steven Spielberg e Paul Thomas Anderson insieme per un western. Una combinazione che, già soltanto sulla carta, basta a rendere The Heart in Winter uno dei progetti più intriganti in arrivo da Hollywood. Il film sarà diretto da Spielberg, che si confronterà per la prima volta con il genere western, mentre la sceneggiatura porta la firma di Anderson. Nel cast sono stati annunciati Jessie Buckley, Cillian Murphy e Mark Rylance.

Una storia d'amore e fuga nel Montana del 1891

La notizia, riportata da Deadline, chiarisce finalmente l'identità del film di cui si parlava da mesi. L'opera sarà prodotta da Focus Features e porterà sullo schermo il romanzo omonimo pubblicato nel 2024 dallo scrittore irlandese Kevin Barry.

Una foto di Steven Spielberg

Le riprese sono previste per il prossimo inverno, secondo quanto dichiarato dallo stesso Steven Spielberg, con l'obiettivo di arrivare nelle sale nel 2028. Una tabella di marcia che coincide con le precedenti anticipazioni del direttore della fotografia Janusz Kamiński, collaboratore storico del regista, che aveva già confermato il coinvolgimento nel nuovo western.

The Heart in Winter ci porta nell'ottobre del 1891, a Butte, nel Montana. Sulle Montagne Rocciose si prepara ad arrivare un inverno particolarmente duro e il protagonista, Tom Rourke, non è esattamente un eroe da frontiera convenzionale: è un poeta, un ubriacone e un consumatore di droga.

La sua vita cambia quando incontra Polly Gillespie, una donna arrivata in città come sposa per corrispondenza del proprietario di una miniera. Il passato di Polly, però, è tutt'altro che limpido e tra i due nasce un legame destinato a metterli nei guai. La loro relazione li porterà a fuggire insieme, in un viaggio attraverso un territorio ostile e un'America lontana dalle rappresentazioni più classiche del West.

Barry ha descritto il proprio romanzo come "un western con accenti irlandesi". Una definizione che trova riscontro anche nella scelta dei protagonisti: Buckley e Murphy sono entrambi irlandesi e, nonostante le rispettive carriere, non hanno mai condiviso un film. Spielberg ha dichiarato che erano "gli unici due attori" in grado di interpretare questi personaggi.

Spielberg vuole allontanarsi dai cliché del western

Il progetto si inserisce nelle anticipazioni che il regista aveva già condiviso durante il festival SXSW, lo scorso marzo. In quell'occasione aveva promesso un film con "cavalli, pistole e nessuno stereotipo". La storia di due amanti irlandesi in fuga nel Montana sembra effettivamente offrire una prospettiva diversa rispetto all'immaginario tradizionale del western americano.

Steven Spielberg a una convention

Non sarà dunque soltanto una questione di duelli, paesaggi sconfinati e frontiera. Il materiale di partenza mette al centro due personaggi irregolari, un rapporto sentimentale complicato e una fuga che attraversa un ambiente duro, dove le convenzioni sociali e le aspettative degli altri possono diventare una minaccia.

Il romanzo di Barry, accolto con entusiasmo dalla critica irlandese, è stato descritto dall'Irish Times come un'opera "gaudente, scomposta e incontenibile", con una componente quasi da spettacolo di varietà. Elementi che potrebbero dare al film un tono lontano dal western più canonico.

La presenza di Paul Thomas Anderson alla sceneggiatura è forse l'aspetto più sorprendente dell'annuncio. Il regista di Magnolia, Il petroliere e Licorice Pizza ha collaborato negli ultimi anni con alcuni dei nomi più importanti del cinema americano, spesso intervenendo su copioni già esistenti.

Aveva contribuito, senza essere accreditato, a revisioni di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Napoleon di Ridley Scott. Nel 2026 era inoltre emersa la notizia di un suo intervento su What Happens at Night, il nuovo progetto di Scorsese con Leonardo DiCaprio. Secondo le indiscrezioni, il suo contributo sarebbe andato ben oltre qualche ritocco alla sceneggiatura.

Con The Heart in Winter, però, il suo nome comparirà ufficialmente nei crediti come autore dello script. Una collaborazione che assume un significato particolare anche per il metodo di lavoro raccontato da Spielberg: i due registi stanno guardando insieme decine di western, rigorosamente su pellicola 35mm, per preparare il film.

L'incontro tra la sensibilità narrativa di Anderson e l'esperienza di Steven Spielberg potrebbe dare vita a un western fuori dagli schemi. Per scoprire il risultato bisognerà attendere il 2028, ma il progetto ha già trovato una combinazione di autori e interpreti capace di attirare l'attenzione ben oltre i confini del genere.