Lo Squalo compie 50 anni, il commento di alcuni registi horror: "Non aveva il diritto di essere così bello"

C'è un brivido che non smette mai di tornare a galla, anche dopo mezzo secolo: Lo Squalo di Steven Spielberg festeggia i suoi primi 50 anni e L'Empire Magazine gli rende omaggio con due copertine speciali e una serie di contributi d'eccezione.

50 anni de Lo Squalo: di nuovo a galla con Empire

Il thriller marino che nel 1975 ha riscritto le regole del cinema estivo continua a dominare le classifiche dei film più influenti di sempre, con quella colonna sonora inconfondibile che ancora oggi basta a farci esitare prima di un tuffo. Nonostante sia nato come un B-movie, Lo Squalo si è imposto grazie a un'artigianalità di livello A, come ha sottolineato Leigh Whannell (The Invisible Man, Wolf Man), dichiarando: "Lo Squalo è un B-movie realizzato con un livello tecnico da serie A. Non avrebbe dovuto essere così riuscito". Lo stesso Whannell ha raccontato di aver preso ispirazione dal film durante la lavorazione di The Invisible Man: "Dicevo: se facciamo bene il nostro lavoro, faremo per le stanze vuote ciò che Lo Squalo ha fatto per l'acqua".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il fascino di Jaws, l'originale titolo de Lo Squalo, non risiede solo nella creatura marina, ma anche nella tensione calibrata al millimetro, nei tre protagonisti memorabili - Robert Shaw, Roy Scheider e Richard Dreyfuss - e nella struttura narrativa che, come ha affermato lo sceneggiatore David Koepp, "è un miracolo di costruzione, di personaggi e di suspense".

Empire celebra tutto questo dando voce a registi e professionisti cresciuti sotto l'ombra del grande squalo bianco, mentre Universal, Amblin e IMAX riportano il film in sala in formato tridimensionale. "Tutto ciò che ha reso Lo Squalo un classico e un cult da quasi 50 anni verrà esaltato nel RealD 3D", ha detto Travis Reid, presidente di Cinema RealD.

Spielberg, con Lo Squalo, E.T. e Jurassic Park, ha ridefinito le estati cinematografiche, e ora il pubblico potrà riviverle in un modo inedito. Il risultato? Non sarà mai davvero sicuro tornare in acqua. Ma forse è proprio questo il bello.