Jurassic Park, spunta una foto inedita dietro le quinte 30 anni dopo l'uscita del film

Una rara foto dietro le quinte di Jurassic Park ha riacceso la nostalgia dei fan, emergendo su Reddit a più di tre decenni dall'uscita del film.

Jurassic Park e la foto inedita trent'anni dopo

L'immagine mostra Ariana Richards e Joseph Mazzello, i due giovani attori che interpretavano Lex e Tim Murphy, in posa accanto a un imponente piede animatronico del T-Rex.

La particolarità dello scatto sta nella sua semplicità: niente CGI, niente effetti speciali, solo due bambini sorridenti accanto a una delle creazioni più impressionanti della storia del cinema. Lo scatto è stato accolto con entusiasmo dai fan, che si sono chiesti quanto fosse magico per i due attori vivere quell'esperienza sul set.

Il ritrovamento di questa foto ha riportato alla luce il mastodontico lavoro dietro la realizzazione di Jurassic Park. Se oggi i film sono dominati dalla CGI, nel 1993 Steven Spielberg e il suo team avevano scelto un mix tra effetti speciali digitali e animatronici ultra-realistici.

Il piede del T-Rex nella foto era uno dei tanti animatronics costruiti dal leggendario team di Stan Winston, già responsabile degli xenomorfi di Alien. Ogni dettaglio, dalla pelle rugosa alle unghie, era stato realizzato con una precisione maniacale, così da risultare credibile anche nelle riprese ravvicinate.

Molti fan hanno sottolineato nei commenti che questo livello di artigianalità è ciò che rende il film ancora oggi visivamente straordinario. Nonostante il tempo passato, gli effetti pratici di Jurassic Park riescono ancora a tenere testa ai moderni blockbuster.

L'enorme cura nei dettagli non si limitava agli effetti speciali. Spielberg aveva persino assunto il paleontologo Jack Horner per garantire che i dinosauri fossero rappresentati nel modo più realistico possibile. Anche se oggi sappiamo che probabilmente erano più simili agli uccelli che alle lucertole viste nel film, la produzione si era assicurata di giustificare nel dialogo alcune delle scelte stilistiche.

La quantità di contenuti dietro le quinte disponibili su Jurassic Park è impressionante, soprattutto considerando che il film è uscito in un'epoca in cui gli extra dei DVD non erano ancora una strategia di marketing consolidata. Questo scatto, quindi, è una vera chicca per gli appassionati, che continuano a scoprire nuovi dettagli anche dopo 30 anni.

Mentre Jurassic Park continua a essere uno dei film più amati di sempre, la saga è pronta a espandersi con Jurassic World: Rebirth, in uscita il 2 luglio 2025. Anche se il nuovo capitolo sarà inevitabilmente dominato dalla CGI, l'eredità degli animatronics e dell'arte cinematografica di Jurassic Park rimane un punto di riferimento insuperabile.