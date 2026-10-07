Steven Spielberg "al comando" di Transformers: sarà lui a supervisionare il nuovo film

Steven Spielberg torna a occuparsi da vicino del franchise di Transformers: il regista sarà produttore esecutivo dell'ottavo film e supervisionerà gli aspetti creativi del progetto insieme a Lorenzo di Bonaventura.

Per Transformers il futuro sembra avere un volto molto familiare. Mentre Paramount Pictures lavora all'ottavo film della saga, Steven Spielberg si prepara infatti a tornare a un ruolo molto più importante rispetto a quello di semplice produttore esecutivo. Il filmmaker supervisionerà l'intero comparto creativo del nuovo capitolo, affiancando Lorenzo di Bonaventura nella costruzione del film.

Steven Spielberg supervisionerà Transformers 8

È una scelta che guarda esplicitamente al passato della saga. L'obiettivo dello studio sarebbe infatti quello di recuperare il tono dei primi Transformers, quando Spielberg aveva un coinvolgimento creativo più diretto. Secondo quanto riportato da Variety, Spielberg sarà nuovamente produttore esecutivo di Transformers 8, come già accaduto con diversi film della serie, ma questa volta avrà anche il compito di supervisionare tutti gli aspetti creativi della produzione live action.

Un poster di Transformers

Il regista lavorerà fianco a fianco con Lorenzo di Bonaventura, storico produttore del franchise, con l'intenzione di riportare la saga verso l'impostazione dei suoi primi capitoli. Spielberg aveva già collaborato in una posizione analoga ai primi due film della serie, usciti nel 2007 e nel 2009.

Il nuovo accordo è maturato dopo uno dei primi incontri avuti da Spielberg con Dana Goldberg e Josh Greenstein, appena diventati i nuovi vertici cinematografici dello studio in seguito alla fusione tra Paramount e Skydance. Per il momento, però, non è stato scelto alcun regista per Transformers 8. Non è nemmeno chiaro quale sarà il coinvolgimento di Michael Bay, che ha diretto i primi cinque film della saga e ne è rimasto una figura centrale anche nelle produzioni successive.

La sceneggiatura di Transformers 8 è stata affidata a Jason Fuchs, già autore di Wonder Woman e di altri importanti progetti hollywoodiani. La storia sarà ambientata nel presente, ma Paramount mantiene ancora il massimo riserbo sulla trama e sugli eventuali nuovi personaggi. Una cosa, invece, è già stata chiarita: Shia LaBeouf non tornerà. L'attore, protagonista dei primi tre film nei panni di Sam Witwicky, non farà parte del nuovo capitolo. Le conversazioni sul resto del cast sono ancora in una fase troppo preliminare per permettere di anticipare altri nomi.

Paramount rinuncia al crossover con G.I. Joe

A produrre saranno di Bonaventura, Mark Vahradian, Don Murphy e Tom DeSanto, insieme a Hasbro, mentre Hasbro Entertainment parteciperà alla produzione.

Poster di Transformers

Il franchise ha superato complessivamente i 5,4 miliardi di dollari al box office mondiale, ma negli ultimi anni ha attraversato una fase di forte rinnovamento. Dopo Transformers: Rise of the Beasts del 2023, la saga sembrava destinata a una nuova direzione, mentre il progetto crossover con G.I. Joe sembrava poter rappresentare il prossimo grande passo dell'universo condiviso.

Proprio sul fronte G.I. Joe arriva però un'altra novità importante. Il progetto che avrebbe dovuto incrociare i due franchise non andrà avanti. Paramount ha deciso di abbandonare il crossover e sta invece sviluppando un nuovo film dedicato esclusivamente a G.I. Joe, realizzato in collaborazione con Danny McBride.

Il ritorno di Spielberg arriva inoltre poche settimane dopo la riedizione cinematografica dell'originale The Transformers: The Movie, che ha ottenuto un'ulteriore estensione della distribuzione nelle sale dopo i risultati positivi al botteghino.

Per Transformers, dunque, Paramount sembra aver scelto di guardare indietro prima di decidere come proseguire: nessun crossover con G.I. Joe, un nuovo film ambientato nel presente e soprattutto Spielberg nuovamente coinvolto nella direzione creativa di una saga che aveva contribuito a lanciare quasi vent'anni fa.