Le canzoni dei Linkin Park: come ricordare Chester Bennington in 11 momenti, al cinema e in tv

Otto anni dalla prematura scomparsa di Chester Bennington, leader dei Linkin Park. Chi ha amato il cantante e la band, fondamentale per il percorso di crescita rock dei millennial di tutto il mondo, continua a celebrare la sua memoria ogni anno ma, questa estate 2025 è impossibile non rivolgergli un pensiero più approfondito data una particolare convergenza: lo scorso settembre 2024 con l'uscita del singolo The Emptiness Machine, i Linkin Park hanno annunciato una nuova formazione presentando Emily Armstrong come nuova cantante (co‑vocalist) e il loro nuovo batterista Colin Brittain.

Questa estate, in più, la band è nel pieno del tour per il nuovo album From Zero ed è impossibile dunque non tornare con la mente a quell'annus horribilis del 2017 che solo tra primavera ed estate, ha riservato dei duri colpi agli amanti del rock e del nu metal. Dopo che gli adolescenti degli anni 90' avevano dovuto dire addio a Chris Cornell, testimone dei loro ricordi più intensi, i millennial avevano dovuto salutare anche Bennington. In occasione di questo particolare anniversario, per onorare l'anima controversa, intensa e indimenticabile che è stata, dentro il panorama musicale mondiale, omaggiamo la sua voce graffiante in 11 momenti (+1) in cui la musica della sua band ha accompagnato scene memorabili, divertenti, adrenaliniche sul piccolo e grande schermo.

1. Transformers

una scena dal film Transformers del 2007

E non poteva essere che Transformers il primo ad essere menzionato quando si parla delle incursioni musicali dei Linkin Park all'interno del cinema. Come ha raccontato Mike Shinoda, co-leader della band insieme a Chester Bennington, la ragione per cui il gruppo decise di legarsi al film con un brano, fu la passione per i giocattoli Hasbro della loro infanzia. What I've Done dall'album Minutes to Midnight ha definito e definisce tutt'oggi Transformers e ne cavalca l'energia nel discorso conclusivo di Optimus Prime che caratterizza il finale di ogni film della saga. Nel secondo capitolo Transformers - La vendetta del caduto nel 2009 il brano di punta era New Divide, scritto proprio per il film mentre Transformers 3 del 2011 ha anche testimoniato un cambiamento di sound per la band rappresentato da Iridescent (A thousand Suns) che ha trovato la sua collocazione perfetta nella scena in cui Sam (Shia Labeouf) ed Epps (Tyrese Gibson) attraversano in auto una Chicago completamente distrutta. Transformers 4 - L'era dell'estinzione nel 2014 è l'unico film in cui la band è assente ma per L'Ultimo Cavaliere i Linkin Park sono tornati a dare voce all'ultima battaglia con il pezzo Heavy.

2. I Mercenari 2 e 3

Harrison Ford e Sylvester Stallone in una scena di I Mercenari 3

Gli action movie si sono trovati sempre in perfetta sintonia con la voce ruvida di Chester Bennington e non stupisce quindi che Simon West, succedutosi a Sylvester Stallone al timone di I Mercenari 2, abbia scelto Burning in the Skies dall'album A Thousand Suns così da far corrispondere l'evoluzione musicale della band al cambio di regia. La squadra degli Expendables capitanata da Stallone e composta, nel terzo film, da Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger con l'aggiunta di Harrison Ford, si è avvalsa dei "servizi musicali" dei Linkin Park con il brano A Light that never comes (Recharged) per la scena in cui il capo Barney Ross (Stallone) incontra una nuova recluta, il pugile Mars, interpretato da Victor Ortiz.

3. Need for Speed

Aaron Paul in una scena di Need for Speed

Dove c'è azione, spesso c'è velocità massima ma in Need for Speed, le "strade inesplorate - Roads Untraveled" dei Linkin Park dal loro quinto album, accompagnano la quiete dopo la tempesta, il placarsi dell'adrenalina, il sopraggiungere dello stupore e l'arrendersi agli avvenimenti. Dopo aver vinto l'impossibile e interminabile Deleon Race, Tobey (Aaron Paul) viene arrestato per aver partecipato a corse automobilistiche illegali e mentre risuona la voce malinconica di Chester Bennington, Michael Keaton lascia il suo commento amaro.

4. RED 2

Helen Mirren nel poster italiano di Red 2

Per seguire la scia delle corse impossibili in auto, ecco che Given Up da Minutes to Midnight viene scelto per una fuga "regale". Nel sequel di RED del 2013, film tratto dall'omonimo fumetto della DC Comics e diretto da Dean Parisot, sulle note di una versione remix del brano totalmente concentrata sull'acuto grido di Bennington, Victoria (Helen Mirren) scappa all'Ambasciata Iraniana a Londra insieme al collega Han (Byung-hun Lee) sfoggiando, con eleganza, la sua abilità nel maneggiare non una, ma ben due pistole.

5. Twilight

Kristen Stewart e Robert Pattinson in una scena di Twilight

Era il 2008 quando Twilight diventò il teen movie per eccellenza, trasformando in amante ed esperto di vampiri anche chi, prima di allora, non sapeva neanche chi fossero Buffy L'ammazzavampiri o i "freddi" Lestat e Louis di Anne Rice. C'erano solo Edward e Bella ed i Linkin Park hanno iniziato la loro seconda decade di attività abbracciando un'altra generazione di adolescenti, regalando Leave out all the rest alla colonna sonora di questa grande hit cinematografica.

6. Miami Vice

Jamie Foxx, Colin Farrell e Naomi Harris in una scena di Miami Vice

Siamo nel 2006 quando un regista eccellente e dalla definita cifra stilistica come Michael Mann decide di rivisitare una serie TV epocale della decade 1984-1994, Miami Vice, da lui prodotta per alcuni anni, con Don Johnson e Philip Michael Thomas e farne un film per il grande schermo. Il regista di L'ultimo dei mohicani non sceglie la semplice via del remake ma trasforma, letteralmente, in cinema puro, la sfida del caso da risolvere in cui fa immergere i suoi Sonny e Tubs, dal volto di Colin Farrell e Jamie Foxx. La loro entrata in un locale caotico e apparente luogo di perdizione, è accompagnata dal brano Numb/Encore collaborazione tra i Linkin Park e Jay-Z contenuta nell'album Collision Course del 2004.

7. Weeds

Mary Louise Parker in un episodio della serie Weeds

Per uno strano collegamento, oltre a RED dove Mary Louise Parker recita nel cast principale, i Linkin Park la ritrovano in Weeds di cui è il volto e la protagonista assoluta. La serie TV del 2005 durata 8 stagioni prodotta da Showtime ed ambientata in un'immaginaria cittadina della California dedita alla cannabis, si è distinta nella seconda e terza stagione per la decisione di far interpretare il tema iniziale (la sigla di apertura) della serie ad un artista diverso per ogni episodio. Il brano Little Boxes scritto da Malvina Reynolds nel 1962, viene cantato dai Linkin Park nel quattordicesimo episodio della terza stagione intitolato Risk (in italiano Risiko!) .

8. CSI- Scena del Crimine e CSI: Miami

William Petersen ( Grissom) in una scena di CSI

A quanto pare la relazione tra i Linkin Park ed il crimine nelle serie TV è stata da subito più forte e radicata che mai. I brani utilizzati da CSI e CSI: Miami sono infatti così numerosi da costringerci ad eleggerne due ad esempio. Il già prescelto da Twilight, Leave out all the rest ha dato addirittura il titolo ad un importante episodio di CSI, il quinto della nona stagione, in cui la prima strofa del brano si interseca con le parole di Sara da un video messaggio che risuona nella testa di Grissom(William Petersen) mentre in macchina, sotto la pioggia, si dirige ad affrontare un nuovo caso e un nuovo omicidio. CSI:Miami invece opta per un utilizzo più celebrativo ed impattante del brano Wake dall'album Minutes to Midnight nell'epica scena tratta dall'episodio 6 della quinta stagione dove mentre Horatio (David Caruso) si allontana da un veicolo in fiamme, indossa gli occhiali e sussurra "Burn baby burn".

9. Criminal Minds

Thomas Gibson e Shemar Moore in un episodio di Criminal minds

Dalle scene del crimine non si può non passare alle menti criminali. E una delle più longeve crime series statunitensi Criminal Minds imita la cugina CSI e prende in prestito il titolo dell'album A thousand suns dei Linkin Park per nominare l'episodio 3 della stagione 10. Per omaggiare ulteriormente la band di Chester Bennington e Mike Shinoda, aggiunge un tocco di Robot Boy, brano tratto dallo stesso album come sottofondo per l'indagine su un disastro aereo.

10. Roswell

Jason Behr, Katherine Heigel e Brendan Fehr nella serie TV Roswell

Visto che i Linkin Park sono nati nel 1996 e nel 2000 usciva il loro primo album, Hybrid Theory, che raggiunse le 27 milioni di copie vendute in tutto il mondo, gli alieni più teen, famosi e romantici di fine anni 90' non potevano certo farsi mancare una hit dall'album per uno degli episodi di Roswell. L'ottavo episodio della seconda stagione, Vertice per la pace, che vede i tre alieni Max (Jason Behr), Isabel (Katherine Heigl) e Tess (Emilie de Ravin) confrontarsi con i loro cloni punk a New York, ha come colonna sonora With You.

11. I soprano

James Gandolfini e il cast della serie I Soprano in una foto promozionale dello show

Ultimo omaggio ai Linkin Park in ordine cronologico ma che unisce alla tristezza della prematura dipartita di Chester Bennington anche la nostalgia per il grandissimo James Gandolfini è quello nell'episodio 7 della stagione 5 di I Soprano in cui Tony incontra la donna che fu l'amante del padre, Fran Felstein (Polly Bergen). L'episodio finisce con Tony e i "suoi uomini" in uno strip club dove più che dialogare e fumare, si scambiano sguardi mentre nel locale riecheggia Session dall'album Meteora.

Bonus. Arcane

una scena dalla serie Netflix Arcane

Tra le più grandi leggi dello spettacolo c'è la consapevolezza che, volente o nolente, the show must go on. Con l'augurio che la legacy di Bennington, portata avanti distintamente nel cuore e nel sound dei Linkin Park e del co_fondatore storico Mike Shinoda, continui ad essere tramandata negli album a venire, segnaliamo la prima collaborazione portata a compimento dalla nuova formazione. È questa la "bonus track" della nostra lista, Heavy is the crown, seconda hit estratta dall'album From Zero e cantata da Emily Armstrong, è colonna sonora e titolo dell'episodio 1 della seconda stagione di Arcane, serie animata Netflix nata da una collaborazione tra Riot Games e lo Studio Fortiche. Il brano è stato scelto infatti da Riot Games proprio come inno ufficiale del campionato mondiale di League of Legends del 2024 e per Arcane, è stata realizzata una versione riarrangiata del brano, con voci nuove registrate da Armstrong e Shinoda.