Transformers, il film vietato ai minori si farà? Risponde il produttore

Il produttore storico del franchise affronta le possibilità di un film vietato ai minori di Transformers, spiegando se sia o non sia fattibile a livello di costi e di efficacia per il pubblico.

Recentemente, il produttore storico del franchise Transformers, Lorenzo Di Bonaventura, ha parlato della possibilità di un film classificato R (vietato ai minori), alimentando le aspettative dei fan che desiderano vedere una versione più adulta e oscura del celebre universo cinematografico. Nonostante l'idea sembri intrigante, le parole di Di Bonaventura in un'intervista a ComicBook.com hanno lasciato intendere che un progetto del genere è altamente improbabile.

Transformers vietato ai minori? Improbabile ma...

Secondo il produttore, anche se l'idea di un film con classificazione R sarebbe "davvero divertente", non sembra fattibile a causa dei costi elevati della produzione e del rischio di escludere una parte significativa del pubblico. Di Bonaventura ha sottolineato che il franchise è pensato per tutte le età, dai più giovani fino ai fan che seguono Transformers sin dalla sua origine legata ai giocattoli della Hasbro.

Optimus Prime nel primo film dei Transformers

Con un film vietato ai minori, si restringerebbe notevolmente il pubblico, riducendo così anche i potenziali incassi al botteghino. Un esempio chiaro è Transformers: Il Risveglio, che ha avuto un budget di 200 milioni di dollari e ha incassato 439 milioni di dollari a livello globale, al di sotto delle aspettative. Limitare ulteriormente l'accessibilità del film a causa di una classificazione R aumenterebbe i rischi finanziari per i produttori.

Nonostante le ragioni commerciali, alcuni fan del franchise potrebbero vedere in un film vietato ai minori un'opportunità per dare nuova linfa vitale a una serie che, negli ultimi anni, ha faticato a entusiasmare la critica e il pubblico. Dopo alcuni successi iniziali con i film diretti da Michael Bay, le recenti pellicole non sono riuscite a replicare il medesimo successo al botteghino.

Michael Bay è stanco dei Transformers?

Di Bonaventura ha quindi lasciato uno spiraglio aperto, dichiarando che, se fosse possibile produrre un film R-rated con un budget più contenuto, potrebbe essere una scelta interessante. Tuttavia, al momento, sembra improbabile che il pubblico possa vedere gli Autobot e i Decepticon in una versione più oscura e violenta sul grande schermo.