Steve Buscemi preso a pugni da uno sconosciuto per le strade di New York

La star di Boardwalk Empire Steve Buscemi aggredita da uno sconosciuto in pieno giorno per le strade di New York.

Steve Buscemi è l'ultima vittima di un assalto casuale per le strade di New York. Mentre l'attore 66enne, originario di Brooklyn, stava passeggiando per Kips Bay la scorsa settimana è stato avvicinato da uno sconosciuto che lo ha aggredito in pieno giorno, come riferito da forze dell'ordine al New York Post.

Buscemi è stato colpito al volto all'occhio sinistro ed è stato portato al Bellevue Hospital per cure. Il suo aggressore è fuggito e non sarebbe ancora stato catturato, secondo fonti della polizia.

Boardwalk Empire: l'attore Steve Buscemi in una scena della puntata Golden Days for Boys and Girls

"Steve Buscemi è stato aggredito a Mid-Town Manhattan, un'altra vittima di un atto di violenza casuale avvenuto in città", ha detto l'addetto stampa di Buscemi in una dichiarazione al Post. "Sta bene e apprezza gli auguri di tutti, anche se è incredibilmente triste per quanto accaduto mentre camminava per le strade di New York."

La polizia ha detto che l'attacco casuale è avvenuto intorno alle 11:48 di mercoledì davanti al 369 della Third Avenue.

Le testimonianze

"Ho visto che era con una donna, poi ha girato l'angolo e l'ho visto inciampare e cadere all'indietro", ha detto al Post un lavoratore della zona che ha assistito a parte dell'aggressione. "Si è subito alzato ed è corso nella direzione opposta. Non ho visto chi lo ha colpito".

"Mi preoccupa l'orario di chiusura, perché chiudiamo alle 23 e a quell'ora può fare paura", ha detto la donna, che ha chiesto di essere identificata solo come Nat.

La polizia di New York ha diffuso le foto di sorveglianza del presunto aggressore, un uomo barbuto che indossava un berretto da baseball, una maglietta blu e pantaloni della tuta neri.

Steve Buscemi, ex pompiere dell'FDNY, ha una carriera cinematografica che dura da quattro decenni e include ruoli in film pluripremiati come Fargo e Le iene. Qualche settimana fa una disavventura simile era occorsa al collega Michael Stuhlbarg, colpito alla testa con una pietra da un uomo a Central Park.