Steve Buscemi interviene in una rissa fuori da un pub irlandese: "Ha cercato di aiutare"

Steve Buscemi è stato recentemente avvistato fuori da un pub vicino a Dublino, in Irlanda, mentre era impegnato a dare una mano nel corso di una rissa. L'attore è intervenuto mentre si trovava da cliente in un locale di Dalkey.

In questo periodo Buscemi si trova in Irlanda per girare la seconda stagione della serie Netflix Mercoledì, e sabato sera si è recato al Bubba's Fish Market prima che scoppiasse una scazzottata fuori da un pub nei dintorni, The Dalkey Duck.

Un aiuto illustre

Intervistato dall'Irish Independent, un altro commensale presente alla serata Oisín Heavey, ha raccontato che Steve Buscemi è passato inosservato per gran parte della movimentata serata:"Nessuno al mio tavolo lo ha riconosciuto tranne me, sono un grande appassionato di cinema, quindi l'ho riconosciuto subito. Stavamo cenando e lui era al tavolo accanto al nostro per 90 minuti".

Steve Buscemi in una scena di Boardwalk Empire

Il racconto di Heavey spiega in che modo si sono svolti i fatti nei quali è stato coinvolto Steve Buscemi in Irlanda:"Potevamo vedere che c'erano molte persone fuori, un po' rivolte verso dov'era andato, quindi abbiamo pensato che fosse stato riconosciuto. Quando siamo usciti, c'era effettivamente una rissa molto violenta in corso, ed è quello che tutti stavano guardando".

L'uomo ha specificato che Steve Buscemi non ha effettivamente separato i litiganti fuori dal pub ma ha cercato in qualche modo di aiutare:"Era molto vicino ma si è trattenuto dal fermare la rissa. È rimasto sopra il ragazzo a terra per alcuni secondi, e la rissa si è naturalmente interrotta successivamente. Alcuni hanno detto che ha fermato la rissa ma non è vero. Ha cercato di aiutare, che è più di quanto la maggior parte delle persone avrebbe fatto. È stato molto amichevole, gentile e coinvolgente".

Steve Buscemi affiancherà Jenna Ortega nella seconda stagione della serie televisiva di Tim Burton, Mercoledì, disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix.