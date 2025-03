Steve Buscemi conduttore di Big Time, un podcast true crime in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha annunciato con il trailer l'arrivo in streaming di Big Time, un nuovo podcast Apple Original che debutterà il 24 marzo e sarà condotto dall'attore e regista Steve Buscemi ("Boardwalk Empire - L'impero del crimine", "Miracle Workers").

La serie in 14 episodi esplora crimini audaci - finti rapimenti, rapine elaborate, persino squali rubati - che la star introduce ogni settimana seguendo una nuova storia vera su una truffa o un piano straordinario che ha quasi funzionato.

I dettagli del podcast

Big Time è prodotto da Piece of Work Entertainment e Campside Media di Lee Eisenberg, in associazione con Olive Productions di Steve Buscemi e Wren Arthur.

L'attore ha dichiarato: "Credo che molte persone, me compreso, siano affascinate da coloro che guardano alle regole e pensano: "No, io ho un'idea migliore". 'Big Time' non è solo true crime, è un carnevale del caos e non vedo l'ora che gli ascoltatori si sintonizzino".

Come ascoltare Bad Time

Gli abbonati ad Apple TV+ possono collegare il loro abbonamento ad Apple Podcasts per accedere ai primi due episodi il 24 marzo, mentre i nuovi episodi saranno disponibili settimanalmente, con una settimana di anticipo su apple.co/BigTimePod. I non abbonati possono ascoltare il primo episodio il 24 marzo, seguito da un nuovo episodio rilasciato settimanalmente fino al finale del 16 giugno. È inoltre possibile ascoltare il podcast su Apple Podcasts all'indirizzo apple.co/BigTimePod.

Big Time sarà la terza collaborazione tra Apple TV+ e Campside Media, dopo i premi Webby Award "Hooked" e "Run, Bambi, Run" e si aggiunge a una crescente offerta di Podcast Apple Original disponibili in streaming su Apple Podcast, tra cui si rirocrdano il vincitore di duPont "The Line", "Operation: Tradebom", "My Divo", "Il pirata di Praga", "Magnificent Jerk", "Wild Things: Siegfried & Roy", "Little America" e "Missed Fortune", oltre ai podcast ufficiali delle serie Apple TV+ Fondazione, For All Mankind e della docuserie The Big Conn.