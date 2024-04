Michael Stuhlbarg colpito alla testa con una pietra da un uomo a Central Park

L'attore Michael Stuhlbarg, interprete di Chiamami col tuo nome e delle serie Boardwalk Empire e Dopesick, è stata vittima di un'aggressione a Central Park. La polizia ha risposto intorno alle 19:45 di domenica sera a una chiamata "per un'aggressione in corso nelle vicinanze della 90th Street e East Drive", vicino al bacino idrico di Central Park, da un uomo colpito alla testa da un oggetto sconosciuto, che PEOPLE ha confermato essere lo stesso Stuhlbarg.

Michael Stuhlbarg in una sequenza del film A Serious Man

"Un'indagine preliminare ha stabilito che un uomo di 27 anni, Xavier Israel, attualmente senza fissa dimora, è stato preso in custodia dalla polizia dopo aver colpito alla testa con un sasso un uomo provocandogli un'abrasione" ha rivelato alla CNN il Dipartimento di Polizia di New York.

L'incidente è avvenuto mentre Michael Stuhlbarg stava camminando vicino alla 90esima Strada e East Drive intorno alle 19:45; dopo essere stato colpito, ha rincorso e fermato Israel che è stato arrestato intorno alle 20:00. La polizia ha aggiunto che la vittima ha rifiutato di essere curata per ferite lievi e che Israel, attualmente senza fissa dimora, era in libertà vigilata per tentata rapina quando ha colpito Stuhlbarg.

Caratterista di lusso

Attore caratterista attivo negli ultimi 25 anni, Michael Stuhlbarg ha recitato in serie tra cui Ugly Betty e Boardwalk Empire, dove interpretava il giocatore d'azzardo e gangster Arnold Rothstein. Le sue interpretazioni in Dopesick e The Looming Tower gli sono valse nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista in una serie limitata o in un film.

I suoi crediti cinematografici includono il film premio Oscar La forma dell'acqua, Lincoln, A Serious Man e Chiamami col tuo nome.

Il nuovo spettacolo di Broadway di Stuhlbarg, Patriots, del creatore di The Crown Peter Morgan, inizierà le anteprime lunedì. L'attore, che interpreta il ricco russo Boris Berezovsky affiancando Will Keep nei panni di Vladimir Putin, si esibirà come previsto, assicura un portavoce dello show a PEOPLE.