Stephen King è tornato al cinema: "Mi sento malissimo per la situazione che ho visto"

Stephen King ha fatto ritorno al cinema per la prima volta fin da febbraio e commenta con desolazione la situazione a cui assistito nella sala cinematografica in un tweet.

I went to the movies last night. First time since February. No problem social distancing. Saturday night, 7 screens, 4 total customers including me and my nephew. I feel terrible for the film industry. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020

"Sono andato al cinema l'altra sera. Prima volta da febbraio. Non c'era nessun problema di distanziamento sociale. Sabato sera, 7 sale, 4 clienti totali inclusi me e mio nipote. Mi sento malissimo per l'industria cinematografica" scrive il maestro dell'orrore.

Negli Stati Uniti le sale cinematografiche hanno riaperto solo in parte. I mercati più importanti, come New York e Los Angeles, sono in gran parte ancora chiusi e l'esperimento di Tenet, che ha provato a fare da apripista al rilancio dei grandi titoli, non ha portato i risultati sperati.

Dopo i magri incassi ottenuti dal film negli USA, Warner Bros., Disney e altre compagnie hanno deciso di far slittare tutti i titoli più attesi al 2021 o addirittura al 2022. Ha fatto inoltre scalpore la scelta di Disney di far uscire Mulan in streaming su Disney+, scelta che verrà presto imitata da Soul. La decisione è fortemente contestata dagli esercenti, già in gravissima crisi a causa dell'emorragia di pubblico, timoroso di restare a lungo in un luogo chiuso in tempi di emergenza sanitaria.

Stephen King ha comunque cercato di dare il suo piccolo contributo alla rinascita delle sale. Prima di lui, Tom Cruise aveva fatto ritorno al cinema con tutti gli accorgimenti del caso per andare a vedere Tenet, esempio imitato da Hugh Jackman. Ma adesso, con l'arrivo dell'autunno e un nuovo aumento di contagi, la situazione per le sale cinematografiche si fa ancora più catastrofica.