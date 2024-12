Stephen Amell e il cast della nuova serie Suits L.A. ritratti nelle foto degli episodi

Il 23 febbraio debutterà sugli schermi americani la nuova serie Suits L.A. e il cast, guidato da Stephen Amell, è ritratto nelle nuove foto ufficiali del progetto creato da Aaron Korsh.

Le immagini regalano qualche anticipazione sui protagonisti del progetto con al centro un nuovo gruppo di avvocati alle prese con situazioni private e professionali molto complicate.

Cosa racconterà lo spinoff di Suits

Suits L.A. racconterà quello che accade a Ted Black, ruolo affidato a Stephen Amell, dopo essersi trasferito da New York a Los Angeles e aver cambiato mestiere, diventando un avvocato che si occupa di clienti molto influenti nel mondo di Hollywood come Denzel Washington, star che ha dato allo show il permesso per creare una foto in cui appare accanto al protagonista durante una partita di basket.

Amell nella serie

Ted lavora insieme al suo migliore amico, Stuart Lane (Josh McDermitt), con cui ha fondato lo studio legale Black Lane. Nel loro staff ci sono poi Rick Dodson (Bryan Greenberg) ed Erica Rollins (Lex Scott Davis), entrambi in lotta per una promozione.

Josh e Stephen in una foto della serie

Una foto di McDermitt in Suits L.A.

Quando è nata l'idea di Suits L.A.

Korsh, intervistato da Entertainment Weekly che ha pubblicato le foto in anteprima, ha svelato che aveva ideato la serie durante la pandemia e senza alcun legame con l'universo di Suits. Il successo ottenuto in streaming dallo show con Patrick J. Adams e Gabriel Macht ha tuttavia cambiato i suoi progetti e, su richiesta di NBC, ha modificato lo script originale.

Nella serie, come ha anticipato Amell, Black sarà in difficoltà perché alle volte il personaggio perde di vista i legami con le persone che gli sono vicine, concentrandosi troppo sulle sue battaglie legali. McDermitt, invece, ha spiegato che Stuart è spesso in conflitto con il suo amico.

Suits: dieci motivi per recuperare la serie

Rick, inoltre, sta cercando di mantenere la sua integrità morale in una città che mette questa sua caratteristica costantemente alla prova, mentre Erica è impegnata a lottare contro di lui per ottenere una promozione, essendo inoltre convinta di essere migliore del collega e abituata a doversi far strada in un mondo dominato dagli uomini.

Una foto di Rick ed Erica

Lex Scott Davis nella serie Suits L.A.

Nel corso delle puntate si sveleranno, per la gioia dei fan, gli elementi in comune con Suits e apparirà anche Harvey Specter, interpretato da Macht che sarà una guest star ricorrente.

Nella stagione si daranno poi degli indizi relativi al motivo per cui Ted si è trasferito da New York a Los Angeles tramite alcuni flashback in cui apparirà anche Matt Letscher nei panni del padre del protagonista.