Stephen Amell, star di Arrow, critica lo sciopero degli attori: 'Miope e incredibilmente frustrante'

Stephen Amell è una delle poche voci contrarie allo sciopero degli attori indetto dal sindacato SAG-AFTRA, strategia che ritiene "miope e frustrante".

L'interprete di Arrow e Heels ha espresso la sua contrarietà all'agitazione sindacale nel corso di un'apparizione al GalaxyCon in North Carolina. Quando un fan gli ha chiesto dello sciopero, Amell ha dichiarato: "Sostengo il mio sindacato e sono con loro, ma non sono sostengo lo sciopero."

Lo sciopero indetto dalla Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), sindacato che rappresenta tutti gli attori di cinema e televisione, segue il fallimento dei negoziati con l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers (AMPTP) per rinegoziare un accordo equo, ma Stephen Amell non condivide questa strategia, come spiega lui stesso:

"Penso che sia una tattica di negoziazione riduttiva e trovo l'intera faccenda incredibilmente frustrante. Il divieto di promuovere il mio nuovo lavoro è una strategia miope."

La star di Arrow Stephen Amell potrebbe tornare nei panni del personaggio nel DCU di James Gunn?

La frustrazione di Stephen Amell

Stephen Amell non ha potuto promuovere la seconda stagione della sua serie Heels, che ha preso il via il 28 luglio. Durante lo sciopero attori è proibito promuovere i loro nuovi lavori sia dal vivo che sui social media ed è anche vietato presenziare a festival ed eventi.

L'apparizione di Amell al GalaxyCon afferisce a un'area grigia delle regole. Il sito web dello sciopero SAG-AFTRA proibisce espressamente di partecipare a convegni "per promuovere le aziende contro le quali stiamo scioperando". Tuttavia, consente la partecipazione a convegni gestiti indipendentemente dalle società colpite. "Questi sono spesso, ma non sempre, eventi multi-fandom a cui sei stato invitato in base al tuo lavoro, non per obbligo contrattuale nei confronti del produttore o distributore di un progetto", spiega il sito web, quindi la partecipazione di Stephen Amell rientrerebbe in questo tipo di situazione.