Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite in un ristorante: è coinvolta Belen (in qualche modo)

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si frequentano da mesi, ma solo quest'estate sono ufficialmente venuti allo scoperto. I due sono stati fotografati insieme diverse volte e Caroline ha seguito Stefano durante la tournée teatrale del conduttore di Affari Tuoi, mostrando così un'intesa evidente e confermando la loro storia al pubblico. L'estate sembrava quindi essere all'insegna dell'amore per la coppia, ma il percorso non è privo di tensioni e litigi pubblici, con Belen in agguato.

La lite in pubblico: Ecco cosa sarebbe successo

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, tra Stefano e Caroline è scoppiato il primo acceso battibecco pubblico. La scena, avvenuta in un ristorante della zona Prati a Roma, è stata così accesa da far alzare la Tronelli dal tavolo e lasciare De Martino da solo.

Dandolo descrive Caroline arrabbiata mentre si allontana, lasciando Stefano pensieroso e con lo sguardo perso nel vuoto, tanto da rischiare persino di rimanere chiuso fuori casa. Un momento delicato che ha confermato come anche tra coppie apparentemente solide possano nascere frizioni, soprattutto quando sono sotto i riflettori dei media.

Caroline e Stefano sulla copertina di Chi

Il rumor: Stefano e Belen continuano a vedersi

A rendere più vivace la vicenda ci pensa il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, che parla di presunti incontri clandestini tra Stefano e Belen, protagonista questa estate di numerose liti in pubblico. Secondo alcune "gole profonde", tra i due ex l'amore non sarebbe del tutto finito, alimentando il gossip e aggiungendo pepe alla relazione con Caroline.

L'estate difficile del conduttore: video intimi e privacy violata

Se da un lato la nuova coppia cerca di vivere la propria storia alla luce del sole, dall'altro lo spettro del passato sentimentale del conduttore continua a far parlare. L'estate, tuttavia, non è stata semplice nemmeno per motivi personali. Caroline e Stefano hanno dovuto fare i conti con la circolazione di video intimi sui social.

Come è ormai noto, le telecamere della casa di Caroline Tronelli erano state hackerate. Un episodio doloroso che ha inevitabilmente messo alla prova la loro relazione e la loro privacy, rendendo i mesi estivi particolarmente turbolenti tra denunce e tentativi di far sparire i video dalle varie piattaforme.