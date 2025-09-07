Affari Tuoi vs. La Ruota della Fortuna, la 1a settimana Auditel tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

La tv generalista lotta insieme a noi. La nuova stagione televisiva è partita con una sfida al cardiopalma, che ha visto Rai1 e Canale5 scontrarsi come non accadeva da anni nella ricchissima fascia dell'access prime time. Da una parte Stefano De Martino con Affari Tuoi, chiamato a confermarsi dopo l'exploit della prima edizione da lui condotta, e dall'altra la sorpresa dell'estate 2025, ovvero Gerry Scotti con la sua riveduta Ruota della Fortuna, riuscita a spodestare Antonio Ricci dopo decenni di monopolio. La scommessa di Pier Silvio Berlusconi, che ha puntato tutto su un format pomeridiano con 40 anni di vita per far tornare Canale5 competitiva dopo il Tg, ha infatti clamorosamente pagato.

Dopo un anno di dominio è arrivata la vera concorrenza per Affari Tuoi

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Rai1, per provare ad arginare quella Ruota che tra luglio e agosto ha travolto Techetechetè pensionandolo dopo 15 edizioni di onorata carriera, ha anticipato di una settimana il ritorno in onda di Affari Tuoi, con un studio rinnovato e una novità nel meccanismo di gara. Nel gioco, tra i 20 pacchi con un valore tra 0 e 300.000 euro è comparso il Pacco Nero, del quale nessuno - nemmeno il Dottore - conosce il contenuto. Un'opzione in più per aumentare la suspense e l'imprevedibilità del format. La Ruota della Fortuna, dal canto suo, ha mantenuto inalterate tutte le fortunate novità introdotte lo scorso luglio, quando il programma ha spodestato Paperissima Sprint spedendola al primo pomeriggio di Italia1, riuscendo da subito in un'impresa che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile: tornare ad essere reale, concreta concorrenza. D'altronde Affari Tuoi ha quotidianamente doppiato Striscia la Notizia per l'intera passata stagione, stracciando tutti i conduttori che si sono succeduti dietro il celebre bancone. Gerry Scotti compreso. Stefano De Martino ha spopolato in lungo e in largo fino al ritorno in onda del 2 settembre 2025, quando l'Auditel l'ha costretto a dover sfidare la "nuova" Ruota della Fortuna, e la musica è cambiata.

La prima settimana Auditel con Gerry Scotti vincitore

Gerry Scotti

Pronti, via, fight. Martedì 2 settembre Affari Tuoi è tornato in onda dopo 66 giorni di pausa. Senza Cinque Minuti di Bruno Vespa a precederlo De Martino è partito immediatamente dopo il Tg1, anticipando Scotti di una decina di minuti, ed è finito circa 15 minuti prima della concorrenza di Canale5. E il risultato è stato clamoroso. 4.222.000 telespettatori con il 22.6% di share per Affari Tuoi e ben 4.514.000 telespettatori pari al 24.2% per La Ruota della Fortuna. In sovrapposizione, ovvero dalle 20:49 alle 21:25, Affari Tuoi ha però strappato il 22,40% contro il 21,90% della Ruota della Fortuna. Lo scorso anno Affari Tuoi era partito sempre il 2 settembre, con 4.407.000 telespettatori e share al 24.9%. In un anno Rai 1 ha perso il 2.3% di share, ma nel 2024 De Martino doveva sfidare Paperissima Sprint, che si fermò al 12.9%, e non Gerry Scotti. Canale5 ha quindi ha così guadagnato oltre 11% di share. Un'enormità.

Mercoledì 3 settembre Rai1 è corsa ai ripari per evitare di ripetere quanto accaduto 24 ore prima. Partenza ritardata causa assenza di Bruno Vespa con slot monster di pubblicità in modo tale da chiudere in contemporanea a La Ruota della Fortuna, senza lasciare 15 minuti di "libertà" a Canale5. Risultato? Una sconfitta. Affari Tuoi è scivolato ai 3.993.000 spettatori con share al 22.4%, mentre La Ruota della Fortuna è stata vista da 4.109.000 spettatori pari al 23% di share. Anche in sovrapposizione Gerry ha superato Stefano, con il 22,8% rispetto al 22,7%. Per celebrare il "miracolo" Pier Silvio Berlusconi è apparso in studio, durante le registrazioni del programma, con un intervento di 4 minuti diffuso dai canali social Mediaset in cui il presidente ha criticato la concorrenza diretta, perché "fanno un gioco che non è un gioco dove si vincono tanti soldi senza merito e solo con la fortuna". Peccato che in Spagna Affari Tuoi vada in onda su TeleCinco, ovvero Mediaset España.

Giovedì 4 settembre nuova vittoria per La Ruota della Fortuna. 4.372.000 i telespettatori per Gerry Scotti con share al 24,6%, rispetto ai 4.000.000 con share al 22,7% di Affari Tuoi. Una distanza minima ma sempre più ferma, tra i due contendenti, più o meno allineati sulla durata e sugli orari di inizio e di fine trasmissione. Venerdì 5 settembre Affari Tuoi è andato in "pausa" per via della nazionale di Calcio con il primo match da commissario tecnico per Rino Gattuso in ottica qualificazioni mondiali, mentre sabato 6 settembre la sfida ha ripreso forma con La Ruota della Fortuna sempre più primatista. 3.909.000 telespettatori e il 26,6% per Canale5, con Rai1 pericolosamente calata al 23,6%, con solo 3.458.000 spettatori.

Altri 4 mesi al cardiopalma con Striscia la Notizia in pensione obbligatoria?

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Con le scuole ancora chiuse e una platea televisiva non pienamente rientrata a regime è difficile fare considerazioni più nette, perché l'estate starà pure finendo come cantavano i Righeria ma l'autunno non è ancora tra noi, però ciò che sembrava impossibile, ovvero battagliare contro Affari Tuoi, è improvvisamente diventato realtà. A tal punto dall'ipotizzare un ulteriore slittamento di Striscia la Notizia, che seriamente rischia di non tornare in onda fino a dicembre. D'altronde come panchinare Gerry Scotti, che ha rianimato l'access prime time di una rete che fino a 4 mesi fa era agonizzante? Un vero e proprio smacco per Antonio Ricci, che ha mantenuto quella fascia oraria su Canale5 per quasi 40 anni e ora costretto a veder capitolare gli odiati pacchi per meriti altrui.