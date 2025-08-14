Stefano De Martino vittima di un attacco hacker: spuntano online video privati con Caroline Tronelli

Grave violazione della privacy per Stefano De Martino e la sua compagna, Caroline Tronelli. Come riportato da Gabriele Parpiglia su Affaritaliani.it, le telecamere di sicurezza dell'abitazione della Tronelli sarebbero state hackerate, permettendo a criminali informatici di accedere a immagini e video registrati all'interno della casa, proprio mentre la coppia si trovava insieme.

Come sono finiti online i video di Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Il materiale, che immortala momenti di vita quotidiana - dalla semplice routine del lavarsi i denti ad altre scene domestiche - è rapidamente finito su gruppi WhatsApp, canali Telegram e persino su un sito web estero, dal quale poi è stato rapidamente rimosso. Non è ancora chiaro se l'attacco fosse mirato o casuale.

Secondo le prime ipotesi, gli hacker potrebbero aver agito per cercare contenuti a sfondo amatoriale da monetizzare o per individuare punti vulnerabili in vista di possibili furti. La scoperta dell'identità delle vittime sarebbe avvenuta solo dopo la diffusione iniziale del materiale, quando le immagini erano già finite nei circuiti illegali del web.

Stefano De Martino

Indagini serrate della Polizia Postale

Nonostante la successiva rimozione, la condivisione illecita ha già innescato un allarme sulla sicurezza dei sistemi domestici e sull'uso criminale dei dati personali. Le denunce sono state presentate tempestivamente e la Polizia Postale ha avviato indagini serrate per risalire ai responsabili, ricostruendo il percorso digitale seguito dal materiale, dai server esteri fino alle piattaforme di diffusione.

Le ipotesi di reato sono molteplici e includono violazione della privacy, accesso abusivo a sistemi informatici e diffusione illecita di materiale privato. Gli addetti stampa di Stefano De Martino, a questo punto, starebbero valutando la diffusione di un comunicato ufficiale per condannare l'accaduto, sottolineare la gravità della vicenda e diffidare dalla divulgazione del materiale.

La storia d'amore che ha infiammato l'estate italiana

Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno iniziato a frequentarsi quest'estate e, dopo i primi rumors, sono usciti allo scoperto senza più nascondersi. La settimana scorsa sono stati paparazzati da Nuovo Tv in atteggiamenti affettuosi e rilassati mentre si trovavano a Taormina, per una tappa del tour teatrale Meglio stasera. Quasi-one man show. Secondo una fonte vicina a De Martino. Dopo le vacanze in giro per l'Italia, il legame tra l'ex di Belen Rodriguez e la modella sembra andare ben oltre un semplice flirt estivo.