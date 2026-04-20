Stefano De Martino ha scelto il cast di Sanremo 2027? "Ho un'idea in testa"

Ieri sera, domenica 19 aprile, Stefano De Martino ha rilasciato la sua prima intervista televisiva dopo l'annuncio ufficiale fatto da Carlo Conti, che lo ha indicato come prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. A ospitarlo è stato Fabio Fazio nel suo talk della domenica sera, Che Tempo che Fa.

"Siamo al momento del concepimento": la battuta di StefanoDe Martino su Sanremo

Nel corso della chiacchierata, De Martino ha affrontato con ironia la nuova sfida: "Mancano nove mesi esatti, siamo al momento del concepimento" Una battuta nata durante un siparietto con una spettatrice, che ha alleggerito il tema di una responsabilità importante come la guida della kermesse più seguita d'Italia.

"Sanremo fa venire i capelli bianchi": tra paura e ambizione

Il conduttore ha ricordato anche le sue dichiarazioni passate, quando vedeva il Festival come un traguardo più lontano: "Avevo detto di voler fare Sanremo con qualche capello bianco, poi ho capito che è fare Sanremo a farteli venire". Subito dopo ha aggiunto una riflessione più profonda sul ruolo. "Potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso o il più brutto di sempre. L'importante sarà lasciare un segno"

Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

Perche Affari Tuoi si sposta a Milano

Durante l'intervista si è parlato anche di Affari Tuoi, che presto potrebbe trasferirsi a Milano a causa della ristrutturazione del Teatro delle Vittorie di Roma. De Martino ha spiegato: "Lo faccio anche per ottimizzare e dirigere tutto da una città". Una scelta che coincide anche con la sua vita privata, dato che a Milano vive suo figlio Santiago, avuto con Belen Rodriguez.

Herbert Ballerina conquista De Martino: "Se fosse donna lo sposerei"

Non è mancato un momento leggero dedicato a Herbert Ballerina, che da qualche mese lo affianca ad Affari tuoi: "Se fosse donna lo sposerei, sarebbe la mia donna ideale: è pigro da morire, non gli va mai di fare nulla". Una battuta che conferma la sintonia tra i due.

Sanremo 2027: cast ancora segreto ma idee già chiare

Sul futuro del Festival, Stefano De Martino mantiene il massimo riserbo: "Sul cast e i conduttori ho un'idea nella testa, al momento è solo mia, poi ne parlerò con la Rai". L'attesa cresce per capire quale impronta darà al suo primo Festival di Sanremo da direttore artistico.