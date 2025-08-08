Belen Rodriguez, il video della lite in Sardegna col benzinaio diventa virale: "Lei mi sta sul caz*o"

Un video diventato virale sta scuotendo i socia: Belén Rodriguez è stata la protagonista di un acceso litigio con un benzinaio in Sardegna. La showgirl si trova in vacanza a Porto Cervo e, secondo il filmato diffuso dal quotidiano locale La Nuova Sardegna, una discussione apparentemente banale è rapidamente degenerata.

Il video della lite: cosa è successo alla stazione di servizio di Porto Cervo

L'incidente è avvenuto in un distributore di benzina, nella zona del locale Sottovento, dove la Rodriguez voleva percorrere una strada che, a causa di lavori in corso, era sbarrata da alcuni birilli. Nonostante le spiegazioni del benzinaio, Belén avrebbe deciso di spostare il segnale di divieto per passare.

A quel punto, l'uomo le ha chiesto spiegazioni: "Ma scusami, ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?". La risposta della showgirl, visibilmente irritata, è stata secca, senza giri di parole ed inopportuna, considerando che stava infrangendo in divieto: "Perché lei mi sta sul caz.o!".

Cecilia e Belen

Il video, ripreso da una terza persona presente sulla scena, mostra il benzinaio ribadire la sua posizione: "Anche lei mi sta sul caz.o e quindi? Qua non può passare!". Sullo sfondo, un altro testimone avverte: "Belen, sei sul pozzetto aperto".

Tensione in famiglia: Belén non parla più con la sorella Cecilia

Ma a turbare l'estate della Rodriguez non ci sono solo le polemiche online. Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di una presunta diatriba familiare che vedrebbe Belén ai ferri corti con la sorella minore, Cecilia Rodriguez.

Le due, da sempre molto legate, non si parlerebbero più da mesi. Il primo segnale del gelo era arrivato dai social, quando Belén e Ignazio Moser, compagno di Cecilia, avevano smesso di seguirsi su Instagram. Un gesto che aveva acceso i sospetti, nonostante il "follow" sia stato poi ripristinato.

Secondo indiscrezioni, le tensioni sarebbero nate dal fatto che Belén si sarebbe allontanata proprio in un momento particolarmente delicato per Cecilia, ovvero la sua prima gravidanza. In pubblico, la showgirl argentina avrebbe liquidato la questione con un litighiamo spesso, poi passa, ma dietro le quinte la situazione sembrerebbe ben più complessa. C'è chi parla di compleanni mancati, telefonate non fatte e messaggi mai arrivati, elementi che avrebbero portato Cecilia a chiudere ogni comunicazione, almeno per ora.