Stefano De Martino, Ultimo Tango a STEP prima di Sanremo 2027

Ottava e probabilmente ultima stagione di Stasera tutto è possibile per il 36enne Stefano De Martino, dal prossimo anno nuovo reuccio di Rai1 grazie a un Festival di Sanremo che potrebbe attingere dalla comicità partenopea del comedy show di Rai 2

Incoronato conduttore nonché direttore artistico di Sanremo 2027 in diretta tv come mai era accaduto prima in 76 anni di storia festivaliera, Stefano De Martino torna su Rai2 da mercoledì 4 marzo alle 21.20.

L'occasione è l'ottava e probabilmente ultima edizione di Stasera tutto è Possibile, comedy show lo scorso anno letteralmente esploso sul fronte Auditel.

Un "Ultimo Tango" sulla 2a rete per l'ex ballerino di Amici di Maria, nuovo reuccio di Rai 1 grazie all'access prime time di Affari Tuoi e al prossimo Festival di Sanremo, che lo vedrà 2° più giovane conduttore di sempre dopo il primo Fabio Fazio del 1999.

E se i famigerati pacchi di Rai 1 sono andati incontro a mesi complicati a causa della rinnovata Ruota della Fortuna di Canale5, il 36enne Stefano torna ora al programma che l'ha catapultato nella prima serata del servizio pubblico, nel lontano 2019 quando non aveva ancora compiuto nemmeno 30 anni.

STEP 2026, l'ultima edizione di Stefano De Martino?

Il saluto di Stefano De Martino nell'ultima puntata

Nel cast di STEP, giunto alla dodicesima edizione, torneranno gli immancabili Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, Biagio Izzo, spalle comiche di un De Martino che potrebbe teletrasportarli persino all'Ariston, tra meno di un anno.

Senza dimenticare le imitazioni di Vincenzo De Lucia e la new entry Claudio Lauretta, che inaugurerà la prima puntata con la sua imitazione di Gerry Scotti.

Sette le puntate previste per la nuova stagione di STEP, ognuna con un tema diverso, a cominciare da "Step Back", tema della prima puntata che avrà tra gli ospiti Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio.

Tra i tanti giochi del programma tornerà l'abituale Stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette alla prova improvvisazione ed equilibrio, oltre ad altri grandi 'classici' come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo.

Tratto dal format Anything goes creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights, Stasera tutto è Possibile è uno sguaiato luna park in cui la leggerezza trionfa, senza chiedere il permesso a nessuno e con poche ambizioni qualitativamente 'alte'.

Consapevolmente catodico mercato rionale, STEP fa leva su una comicità infantile e colloquiale, in grado di parlare a intere famiglie, con il suo Panda gigante mascotte del programma e il dj Claudio Cannizzaro a truccare le hit del momento.

L'esplosione Auditel di Stasera tutto è Possibile

Stasera tutto è possibile

Con la guerra alle porte dell'Europa e un clima politico internazionale sempre più incerto, programmi come Stasera tutto è Possibile potrebbero diventare rifugio televisivo sicuro per quello spettatore alla ricerca di spensieratezza, in fuga da angoscianti telegiornali e da bollette sempre più alte, ribadendo l'inattesa forza di un programma che nel 2025 è letteralmente esploso.

Quando Stefano De Martino arriva a STEP nel 2019, dopo 4 edizioni condotte da Amadeus, eredita un programma che sfiora i 2 milioni di telespettatori con uno share tra il 6,6% e il 9%. Il 16 settembre 2019 De Martino fa il suo esordio in prima serata su Rai 2 con Stasera tutto è possibile, portandosi a casa uno share del 6,79%, con 1.3 milioni di telespettatori.

Il picco massimo lo tocca con la 6a puntata, che schizza al 9,40% di share con 1.9 milioni di telespettatori, per poi andare in pausa per tutto il 2020 causa Covid-19 e tornare nel 2021. La 1a puntata della sua 2a stagione vola al 12,10% di share con 2.5 milioni di telespettatori, picco storico del programma abbattuto solo nel 2025, quando STEP fa numeri inimmaginabili per Rai2.

Un anno fa, partito con il 14,24% di share, Stasera tutto è possibile schizza al 16% a metà marzo e raggiunge il 18,20% il 1° aprile con 2.7 milioni di telespettatori, chiudendo l'11esima stagione con una media di 2.279.000 spettatori e uno share al 15%.

Numeri enormi che vedono la 2a rete Rai battere tutta la concorrenza generalista per più settimane, tanto dal far ipotizzare una possibile promozione del format su Rai 1. E invece STEP è rimasto su Rai2 con Stefano ancora una volta deus ex machina, con i soliti amici al suo fianco a divertire divertendosi per due (ultimi?) mesi.

Poi potrebbe arrivare il momento della fine per De Martino al Centro di produzione Rai di Napoli, visto e considerato che da settembre 2026 Affari Tuoi traslocherà da Roma a Milano, e Sanremo sarà nuova dimora dell'ex ballerino di Amici di Maria tra poco meno di un anno.

Un ultimo giro di giostra senza ansie da prestazione festivaliera per il lanciatissimo conduttore, di fatto costretto a non sbagliare più nulla da qui a febbraio dell'anno prossimo, quando avrà gli occhi di tutta Italia addosso. A partire da Stasera, perché poi tutto sarà davvero possibile.