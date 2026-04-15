Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata

Questa sera, mercoledì 15 aprile alle 21:20 su Rai 2, va in onda il finale di stagione di Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino, forse per l'ultima volta alla guida del format. La puntata conclusiva chiude una stagione da record - la settimana scorsa il programma è stato visto da 1.987.000 spettatori pari al 14.46% - e celebra il suo successo con una serata speciale ambientata, come sempre, all'Auditorium Rai di Napoli.

Il tema dell'episodio è Mai dire mai e promette sorprese, comicità e momenti inediti. La finale rappresenta anche un appuntamento molto atteso dal pubblico affezionato, che nel corso della stagione ha premiato il format con ascolti costanti e crescente entusiasmo sui social. L'ultima puntata sarà caratterizzata da un ritmo ancora più serrato, con improvvisazioni e giochi che esalteranno la spontaneità del cast.

Ospiti della puntata finale

Sul palco del gran finale arriveranno numerosi volti noti dello spettacolo italiano: dalle presenze fisse come Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Peppe Iodice agli ospiti di stasera: Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Non mancheranno inoltre le imitazioni di Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta nei panni di Maria De Filippi e Gerry Scotti.

Giochi e momenti cult della serata

Tra i giochi più amati dal pubblico ci saranno "Segui il labiale", "Rubagallina" e "Dalla A alla Z". Grande attesa anche per una sorpresa speciale: una inedita riappacificazione tra il personaggio di Colabrodo, il regista della trasmissione e storico antagonista di Paolantoni.

Immancabile, infine, La Stanza Inclinata, proposta in una versione completamente nuova con dinamiche ribaltate che coinvolgeranno direttamente il conduttore.

Produzione e format del programma

Stasera tutto è possibile, realizzato da Endemol Shine Italy, è basato sul format internazionale Anything Goes, creato da Satisfaction the Television Agency e distribuito da Banijay Rights. A completare lo show, come sempre, il DJ Claudio Cannizzaro e la mascotte del programma, il Panda.