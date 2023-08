Stefano De Martino in barca: 'Dimmi Amore' la voce in sottofondo non è quella di Belen

Stefano De Martino e Belen si sono lasciati nuovamente, e sia lui che lei avrebbero cominciato a frequentare nuovi partner. Recentemente, il conduttore di Bar Stella ha condiviso un video romantico in cui si trova di fronte al meraviglioso panorama del Golfo di Napoli, mentre in sottofondo si sente una voce femminile chiamarlo 'amore'.

Sfiorivano le Rose è la canzone scelta da Stefano De Martino come colonna sonora del video che ha condiviso su Instagram. Questo brano è dell'indimenticabile Rino Gaetano ed era il lato B del 45 giri contenente Mio fratello è figlio unico. La canzone nelle prime strofe racconta di un amore fugace per poi cambiare completamente tono. In parallelo, sembra che l'amore tra Belen e Stefano sia di nuovo sfiorito e che la modella argentina stia frequentando l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Nel frattempo, Stefano, che sarà la nuova voce de Il Collegio nella prossima stagione, sembra stia vedendo una nuova ragazza.

Nel video condiviso su Instagram, la giornata sta giungendo al termine e la barca di Stefano è cullata dalle onde del mare. In sottofondo si può udire una voce femminile che pronuncia le parole "Dimmi amore". Nel video non sono inquadrate persone e nessuna descrizione accompagna la clip. Questo ha suscitato la curiosità dei fan, tanto che qualcuno ha commentato con "Chissà di chi è quella voce che dice amore, siamo davvero curiosi"

Al momento, non sono ancora state pubblicate foto ufficiali di Stefano De Martino al fianco di una nuova ragazza. Tuttavia, ci sono delle indiscrezioni provenienti da Fabrizio Corona, che ha scritto sul suo canale che Stefano De Martino avrebbe già una nuova fiamma. Secondo le sue informazioni, De Martino è stato avvistato da alcuni suoi amici in Sardegna insieme a una ragazza nota che svolge l'attività di influencer. Questa ragazza è identificata come Beatrice Vendramin, un'attrice e modella nata a Milano. In passato, Beatrice Vendramin è stata fidanzata con il rapper Fred De Palma. Tuttavia, al momento non esistono prove visive ufficiali della relazione tra Stefano De Martino e Beatrice Vendramin.

Belen Rodriguez ha lasciato Stefano De Martino sei mesi fa? Le rivelazioni di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, nei giorni precedenti, aveva scritto che Stefano De Martino aveva tradito più volte Belen, , tuttavia non aveva mai fornito alcuna prova a sostegno delle sue dichiarazioni.

Oltre agli aspetti legati alla sua vita sentimentale, Stefano De Martino sembra godersi il successo nel mondo televisivo. Nella prossima stagione, oltre al ruolo di voce narrante in Il Collegio, sarà ospite nella trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Il conduttore ha accettato l'invito della giornalista inaugurerà la nuova edizione di Belve.