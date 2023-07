Stefano De Martino ha tradito Belen: le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona

Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino? È questa l'ultima scottante rivelazione di Fabrizio Corona sulla coppia più chiacchierata dell'estate. Dopo aver già infierito sul conduttore nella diretta Telegram di due giorni fa, l'ex re dei paparazzi ha aggiunto oggi alla narrazione nuovi scoop.

Il tradimento presunto di De Martino

Belen e Stefano De Martino, insomma, si sarebbero lasciati non soltanto per tutto quello che Corona ha svelato nella precedente diretta, ma anche per i tradimenti di lui, a suo dire documentati. "Come vi avevamo promesso, vi sveliamo i retroscena di un flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen" ha esordito Corona. Si sono poi aggiunti dettagli più precisi "Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all'università Scienze dell'Alimentazione. Si chiama Lara, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip né alla visibilità. Stefano l'ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico comune, poi l'ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono. Lara non è una ragazza di 'una botta e via', non è una che appena ti scrive uno famoso immediatamente lo racconta alle amiche e non vede l'ora di andarci a letto per cercare fama, popolarità e per vantarsi anche attraverso il Dio social".

Il racconto di Fabrizio Corona è proseguito: "È una ragazza molto carina, perbene, di 23 anni, che come giusto che sia se corteggiata da un bel ragazzo giovane, famoso e benestante che si dichiara single è giusto che provi ad avere una frequentazione. Così dopo vari commenti di storie Instagram, chat whatsapp e messaggi subliminali, un invito a cena, passa una bella serata, la porta a casa e fa quello che due giovani ragazzi è normale che facciano. Sono due però le questioni importanti che vi devono far riflettere. Alla domanda 'Belen?' Risponde 'Non stiamo più insieme'. Il giorno successivo cancellata la chat di Instagram da Stefano e bloccata la chat di whatsapp. Fine dell'esistenza, ancora una volta, di quel principe azzurro che come vi abbiamo detto non esiste".

Perchè Stefano De Martino è tornato con Belen?

La parte forse più scottante è però quella in cui Corona fornisce la sua versione dei fatti sul perchè Stefano De Martino abbia deciso di tornare insieme a Belen dopo la nascita della piccola Luna Marì, avuta dalla breve realazione con Antonino Spinalbese. "Stefano De Martino è tornato con Belen per l'interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi. L'aver accettato una situazione familiare del genere lo rende ancora più amato dalla gente. Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (rare quelle con lei, quasi inesistenti), lo rendono l'uomo perfetto".

Nel frattempo, e in attesa di nuove "sentenze" da parte di Fabrizio Corona, tutto tace dalle parti dei due diretti interessati.