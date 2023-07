Belen Rodriguez ha lasciato Stefano De Martino sei mesi fa? Le rivelazioni di Fabrizio Corona

La separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sarebbe consumata già sei mesi fa: a dirlo è Fabrizio Corona. Una fonte che potrebbe essere più attendibile di altre in questo contesto perchè amico della conduttrice argentina, dopo una lunga relazione finita proprio in seguito all'incontro di lei con De Martino.

L'ex re dei paparazzi ha rivelato su Telegram che la storia tra Belen e il conduttore napoletano sarebbe sì giunta al capolinea, ma non da pochi giorni o settimane, bensì da mesi. "Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social. La considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto. Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l'ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l'ansia perché non sa di cosa parlare".

Fabrizio Corona ha poi raccontato di una chiacchierata piuttosto intima avuta di recente con l'ex: "Poco tempo fa l'ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede 'Quando esci, con chi esci?', io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde 'come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino'".

Nella diretta su Telegram c'è ovviamente spazio anche per Elio Lorenzoni, l'imprenditore bresciano spacciato ormai come sua nuova fiamma ufficiale. "Di Belen sappiamo tutto, da Michele Morrone a Gianmaria Antinolfi, ad Antonino Spinalbese, per arrivare a quest'ultimo, tale Elio, che sembra proprio uscito dai racconti romanzati delle favole degli elfi". L'ex paparazzo però non pare nutrire grossa fiducia nella solidità di questo rapporto perchè, a suo dire, il Lorenzoni sarebbe solo "un tappabuchi per il cuore e per i momenti difficili" della conduttrice argentina.