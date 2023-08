Stefano De Martino nuova voce narrante de Il Collegio

Stefano De Martino sempre più presente in RAI: sarà lui la nuova voce narrante de Il Collegio, in arrivo a settembre su Rai2 con l'ottava edizione. L'annuncio ufficiale è giunto attravero gli account del programma: "Il 2001 chiama, Stefano De Martino risponde. Ecco a voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio firmato Il Collegio".

Il conduttore partenopeo prende così il posto di Nino Frassica, che nella passata stagione (ambientata nel 1958) aveva sostituito Giancarlo Magalli. Al momento, dunque, quello per il docu-reality firmato Banijay è il terzo progetto per la prossima stagione di Rai2 per Stefano De Martino. A ottobre, in seconda serata, tornerà il suo Bar Stella e sono previsti due appuntamenti in prima serata, il 14 e il 21 dicembre, con il nuovissimo De Martino Show, un programma dalla forte impronta teatrale, che alternerà momenti di comicità a parentesi musicali e a interviste con ospiti famosi.

Le novità de Il Collegio 8

De Martino non è però l'unica novità per Il Collegio 8. Dopo un anno d'assenza dovuto alla partecipazione a Pechino Express, tornerà la temuta prof di matematica, Rosa Petolicchio, volto storico del docu-reality, che porterà con sè anche la sorella Anna Maria, docente di storia e geografia. Ci sarà anche un cambio di location: salutato il collegio Regina Margherita di Anagni, le riprese si sposteranno a Lodi, nel collegio San Francesco. E arrivano anche le prime indiscrezioni sugli studenti: pare che tra i ragazzi dovrebbe esserci anche Carmelina Iannoni. Chi è? La figlia minore di Carmen Di Pietro.

La prima delle 6 puntate de Il Collegio 8 dovrebbe andare in onda domenica 24 settembre, l'ultima domenica 29 ottobre.