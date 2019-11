Stefania Orlando: "Ricevo proposte indecenti dai fan, mi chiedono di calpestarli"

Stefania Orlando, come ha raccontato nella trasmissione Un giorno da pecora, riceve proposte indecenti davvero bizzarre dai fan, ma lei non risponde.

Stefania Orlando è preda di proposte indecenti che arrivano attraverso il web da parte dei fan, alcune delle quali particolarmente hot, come ha confessato nel corso di un'intervista a Un giorno da pecora, il talk show radiofonico in onda di Radio.

La conduttrice e cantante televisiva è stata ospite di Un giorno da pecora il talk show radiofonica condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Stefania Orlando ha raccontato di proposte bizzarre, che riceve al pari di altri vip, attraverso il web: sembra che molti dei suoi follower e in particolare gli uomini, vogliano essere maltrattati. "Mi chiedono di venire a casa mia per pulirla, altri mi chiedono anche di camminargli addosso, coi tacchi, rigorosamente a spillo così gli faccio più male", in una scena che ci ricorda la lettera che Massimo Troisi e Roberto Benigni scrivono Girolamo Savonarola nel film Non ci resta che piangere "noi ti salutiamo con la nostra faccia sotto i tuoi piedi, senza chiederti nemmeno di stare fermo, puoi muoverti quanto ti pare e piace e noi zitti sotto".

Ma le proposte hot che la show girl riceve sono le più svariate e fantasiose, la Orlando ha fatto sapere che sui social le scrivono di tutto: "Gli uomini mi offrono addirittura dei soldi per farsi picchiare. Forse dovrei iniziare una carriera da mistress" ha aggiunto con un pizzico di ironia.

Ma risponde a queste proposte? Pare proprio di no. Stefania Orlando si ritiene una donna tradizionale, a tal propisito ha ricordato il legame con l'attuale compagno, il chitarrista Simone Gianlorenzi, con cui si è sposata la scorsa estate. In precedenza è stata sposata con l'attore Andrea Roncato da cui ha divorziato nel 1999 dopo soli due anni di matrimonio.