Sort your life out – Ogni cosa al suo posto con Stefania Orlando su Real Time: le anticipazioni

Domani 14 giugno su Real Time debutta Sort your life out - Ogni cosa al suo posto: orario e anticipazioni del programma condotto da Stefania Orlando

Stefania Orlando torna alla conduzione di un programma grazie a Real Time che l'ha messa alla guida di Sort your life out - Ogni cosa al suo posto, l'ultima novità del canale televisivo in chiaro del gruppo Discovery. Il programma debutterà domani 14 giugno alle 21:20. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo sintonizzandoci sul canale 31 del digitale terrestre. La puntata sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Le nostre case sono piene di oggetti che non servono e che si accumulano senza motivo. È scientificamente provato che liberarsi del superfluo - ossia fare decluttering - migliora la qualità della vita. Sort your life out - Ogni cosa al suo posto dimostrerà l'importanza di questo processo.

Abbiamo mille modi per chiamarla: il nido di famiglia, il paradiso sicuro o, semplicemente, casa dolce casa. È il posto dove teniamo le nostre cose più preziose e dove passiamo i momenti più felici della nostra vita. Ma, nonostante tentiamo di tenerla in ordine e perfetta, in casa c'è sempre qualcosa da migliorare.

Il nuovo programma condotto da Stefania Orlando si propone di affrontare questo tema più che mai attuale attraverso un esperimento: entrare nelle abitazioni degli italiani, svuotarle completamente ed esporre tutti gli oggetti dentro un enorme magazzino, permettendo ai proprietari di scegliere cosa tenere stretto e cosa finalmente lasciare andare via. Tutto questo con un unico obiettivo: eliminare gli oggetti inutilizzati e in eccesso.

A fare da guida al racconto sarà la presentatrice che accompagnerà le famiglie nel loro percorso. Ad affiancare Stefania Orlando ci sarà un team di esperti composto da: Mariapaola, conosciuta sui social come "Ripulisti", si occupa da 15 anni di selezionare personale domestico per le famiglie e di fare formazione per chi lavora nelle case; Elena, professional organizer nota anche come "Rinchiudetely", è convinta che in casa e nella vita non dobbiamo stressarci a causa del disordine; e Rulof, inventore, il riciclo è la sua filosofia di vita e quando gli serve qualcosa non lo compra, lo costruisce.

In una sola settimana, il team pulirà, riorganizzerà, e darà nuova vita alle cose che le famiglie già possiedono, per aiutarle a liberarsi del superfluo e rivoluzionare la casa da cima a fondo.

Protagonista di questa prima puntata, la famiglia di Irene e Antonio di Figino, in provincia di Como.