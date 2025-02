Grande Fratello, Stefania Orlando lascia la Casa momentaneamente: perchè i fan sono preoccupati

Stefania Orlando ha lasciato il Grande Fratello, almeno momentaneamente. È quello che si apprende dagli account social ufficiali della trasmissione. Per il momento si è parlato di generici problemi personali per la showgirl romana, ma i fan temono che possa essere successo qualcosa in famiglia.

Sefania Orlando, i timori dei fan per la sua uscita

Stefania Orlando

Non sarebbe certo la prima ad abbandonare quest'edizione del reality senza televoto sfavorevole, nonostante la produzione abbia per il momento garantito un suo rientro imminente. L'ultima in ordine di tempo era stata Pamela Petrarolo, ex Non è la Rai, che aveva poi confidato a Verissimo di avere necessità di stare accanto al padre, ricoverato.

Sui social c'è naturalmente chi già si interroga su cosa possa aver spinto Stefania Orlando a chiedere di uscire. "Speriamo non sia niente per i genitori anziani" è il commento più diffuso su X, tra i fan che ricordano come i genitori abbiano un'età avanzata.

C'è chi prova a rassicurare, ricordando come pochi giorni fa la showgirl avrebbe detto nella Casa di essere in lista d'attesa per dei controlli medici: "Doveva fare degli esami, l'aveva detto i giorni scorsi". E c'è anche chi spera che la Orlando non rientri affatto, perchè una professionista come lei merita ben altre vetrine televisive di un "programma pieno di maleducati, psicopatici e bulli".

La finale sfiorata e la storia mai decollata con Iago Garcia

La sorpresa all'annuncio della produzione è stata ancora più grande considerando che, proprio nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, Stefania Orlando aveva sfiorato la finale, finendo al televoto flash poi vinto da Jessica Morlacchi. Un verdetto parziale del tutto inatteso che l'aveva lasciata senza parole: entrata a programma già iniziato, non avrebbe mai potuto prevedere un simile attestato di stima.

Dopo qualche settimana difficile, dovuta anche alle continue liti con Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice, la Orlando aveva ricevuto la visita della sua migliore amica, Anna Pettinelli, che sembrava averle tirato su il morale. A farle sentire tutta la propria stima era stato anche Iago Garcia, con cui in tanti speravano nascesse qualcosa in più di un'amicizia. Proprio a ridosso della diretta, però, era stata Sefania Orlando a dichiarare di non provare altro, per lo spagnolo, che affetto, e di pensare ancora spesso all'ex marito Simone Gianlorenzi, che era stato il suo più grande sostenitore durante il Grande Fratello Vip 5, poi vinto dall'amico Tommaso Zorzi. Il verdetto del televoto ha poi decretato anche l'uscita definitiva dalla casa più spiata d'Italia di Iago.