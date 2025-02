Al Grande Fratello bacio tra Stefania Orlando e Iago Garcia, ma lei: "Non è scattato nulla"

Bacio tra Stefania Orlando e Iago Garcia, nella casa del Grande Fratello. Durante il fine settimana infatti, i due sono stati protagonisti di un bacio davanti a tutti i coinquilini. Ma c'è di più, perché la Orlando ha raccontato che prima ce n'era stato un altro. Vediamo cosa è successo.

Iago Garcia

Il bacio tra Iago e Stefania

Gli inquilini si stavano intrattenendo con il gioco delle penitenze. Su richiesta di Federico, Iago si è avvicinato a Stefania con una musica romantica in sottofondo e l'ha baciata sulle labbra tra gli urli degli altri gieffini.

Nella casa, molti sono convinti che tra i due ci sia del tenero: il lungo bacio della penitenza, sembrerebbe proprio dimostrare questa intesa particolare.

Prima: il bacio della buonanotte

Poco prima inoltre, la Orlando aveva confidato a Amanda e Federico che lui l'aveva già baciata a stampo: "Mi ha dato un bacio della buonanotte".

Si trattava di un bacio a stampo, ben diverso da quello della penitenza.

La Orlando lo ha raccontato così alle sue coinquiline: "Ci siamo dati il bacio della buonanotte. Un bacio a stampo? Sì. Mi sono mummificata nel letto. Non ha fatto altro nel letto, è rispettoso. Io non ho dato nessun 'la', nessuno ha fatto quel passo in più. Si vede che non c'è...Non è colpa di nessuno, non scatta nulla".

Poi, a bassa voce, ha aggiunto: "C'è una bella intesa, stiamo bene insieme ma non è scattato nulla. Per me Iago è importante, mi trovo bene con lui. Lui è bloccato, io più bloccata di lui. Credo che di base al di là del piacersi come persone, non c'è altro. Non so se entrambi vediamo la situazione particolare, amici, complici, ci troviamo in sintonia, e basta".