Stasera in TV: Film da vedere lunedì 13 marzo, in prima serata

Stasera, lunedì 13 marzo, la prima serata propone diversi film da vedere. Ecco una guida per non perdere nessuna delle pellicole trasmesse sulle reti in chiaro del digitale terrestre.

Rai 4 ore 21:20

A Day to Die. Trama: Dopo aver ucciso un membro di un sindacato della droga mentre proteggeva un detenuto in libertà vigilata, Connor Connolly ha un giorno per pagare due milioni di dollari, che non possiede, a Tyrone Pettis. È costretto a chiedere alla sua vecchia squadra di operazioni militari, guidata da Brice Mason, di riunirsi e in qualche modo ottenere due milioni di dollari prima che Connor perda tutti coloro che ama.

Cast: Kevin Dillon, Bruce Willis, Frank Grillo, Leon, Gianni Capaldi, Brooke Butler, Mohamed Karim, Vernon Davis, Alexander Kane, Johnny Messner, Devon Harbin, Aspen Kennedy Wilson, Cheryl Prater, Cami Roebuck. Regia di Wes Miller

Mediaset 20 ore 21:00

Giustizia privata. Trama: Clyde Shelton, ingegnere meccanico della CIA, devoto padre di famiglia e cittadino modello, ha deciso di abbandonare il suo lavoro per dedicarsi alla famiglia. Una sera, due malviventi lo aggrediscono uccidendo davanti ai suoi occhi la moglie e la figlia. Nonostante Clyde li abbia visti, riconosciuti e denunciati, il processo non avrà mai luogo, perché l'ambizioso procuratore distrettuale di Philadelphia, Nick Rice, patteggia per una pena più leggera con l'avvocato difensore e il peggiore dei due criminali viene rilasciato. Tradito dal sistema giudiziario nel quale credeva, Clyde decide di vendicarsi della grave ingiusticia facendola pagare a chiunque abbia partecipato a quell'accordo.

Cast: Gerard Butler, Leslie Bibb, Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Viola Davis, Regina Hall, Michael Kelly, Josh Stewart, Gregory Itzin, Christian Stolte, Michael Irby, Richard Portnow, Brooke Stacy Mills, Dan Bittner, Annie Corley. Regia di F. Gary Gray

Iris ore 21:00

Dunkirk. Trama: Cronaca dell'evacuazione di Dunquerque attraverso un'operazione militare britannica che salvò la vita a 330.000 persone, mentre i soldati alleati erano circondati dalle forze tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale.

Cast: Fionn Whitehead, Kenneth Branagh, Damien Bonnard, Aneurin Barnard, Lee Armstrong, Tom Hardy, Mark Rylance, Harry Styles, Barry Keoghan, Jack Lowden, James D'Arcy, Cillian Murphy, Tom Glynn-Carney, Brian Vernel, Elliott Tittensor, Kevin Guthrie, Charley Palmer Merkell, Adam Long, Will Attenborough, Michael Fox, Paul Riley Fox, James Bloor. Regia di Christopher Nolan.

TV8

12 anni schiavo. Trama: Apprezzato musicista e artigiano di Saratoga Springs, marito e padre di famiglia, Solomon Northup si ritrova all'improvviso in un incubo: drogato e derubato dei documenti, è incatenato e venduto a un implacabile mercante di schiavi di nome Freeman. Viene imbarcato su una nave che lo porta in Louisiana, dove finirà alla mercé di una serie di proprietari terrieri, tra cui William Ford e Edwin Epps, che lo segneranno anche se in modo diverso. Nonostante il conforto della sua amicizia con Eliza e con Patsey, Solomon è alla mercé dei suoi aguzzini, che lo spingono al limite della sopportazione fisica e psicologica. Ma ogni volta si rifiuta di soccombere alla disperazione e all'assurda sopraffazione di cui è caduto vittima, aggrappandosi a una sola certezza: è stato, è e tornerà ad essere un uomo libero.

Cast: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Lupita Nyong'o, Paul Giamatti, Paul Dano, Brad Pitt, Sarah Paulson, Alfre Woodard, Dwight Henry, Michael K. Williams, Quvenzhané Wallis, Garret Dillahunt, Scoot McNairy, Taran Killam, Chris Chalk, Christopher Berry, Mister Mackey Jr., Craig Tate, Bill Camp. Regia di Steve McQueen

Cielo ore 21:15

Il socio. Trama: Il neoavvocato Mitch McDeere, rifiuta le offerte di importanti studi legali per entrare in una oscura societa' di Memphis, in vista di un brillante futuro. Da un giorno all'altro, infatti, si ritrovera' immerso nel benessere. Ma la medaglia ha sempre due facce. La societa' per la quale lavora, e' incaricata di dare un volto pulito ai traffici del crimine organizzato.

Cast: Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn, Gene Hackman, Hal Holbrook, Terry Kinney, Wilford Brimley, Ed Harris, Holly Hunter, David Strathairn, Gary Busey, Barbara Garrick. Regia di Sydney Pollack

La7

La Figlia del Generale. Trama: Un tranquilla base militare della Georgia viene sconvolta dalla morte di un affascinante ufficiale, figlia del generale a comando della base. Tocca all'ufficiale e investigatore militare Paul Bennner indagare sullo scomodo omicidio aiutato da Madeleine Stowe. Le ricerche di Benner presto si scontrano però con il codice d'onore militare della base che vuole coprire i veri motivi della morte della vittima.

Cast: John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Timothy Hutton, Leslie Stefanson, James Woods, John Beasley, Mark Boone Junior, John Frankenheimer, John Benjamin Hickey. Regia di Simon West

